ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη οι αποφάσεις του πρωθυπουργού μετά τις παραιτήσεις Βορίδη και τριών Υφυπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, όπου αναμένεται να αποφασίσει για τους αντικαταστάτες του Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών που παραιτήθηκαν, στη «σκιά» του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τη Δευτέρα (30/6/25), ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα τοποθετηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια, πιθανότατα θα ανακοινωθούν και επίσημα οι τελικές αποφάσεις για τους αντικαταστάτες των παραιτηθέντων.

Η αρχή του τέλους από την κυβέρνηση για τον Μάκη Βορίδη και τους υφυπουργούς Χατζηβασιλείου, Σταμενίτη και Μπουκώρο, έγινε με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες. Το ζήτημα της πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το αντικείμενο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν την έναρξη της οποίας ωστόσο, είχε ήδη υπάρξει επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάκη Βορίδη και είχε συμφωνηθεί η παραίτηση του Υπουργού.

Οι παραιτήσεις όλων έγιναν αποδεκτές από τον Πρωθυπουργό, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος.

Τι λένε στην κυβέρνηση για τις ραγδαίες εξελίξεις

Για τις παραιτήσεις, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης, ο πήχης των απαιτήσεων ανεβαίνει σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Για παράδειγμα ο Μάκης Βορίδης το αναφέρει και στην επιστολή του και είναι κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί εαυτον χωρίς να είναι μέλος της κυβέρνησης.

Σε καμία περίπτωση πάντως η παραίτηση του δεν συνεπάγεται αποδοχή των κατηγοριών.

Κυβερνητικά στελέχη διαχώρισαν την ποινική από την πολιτική ευθύνη. Προσέθεταν, όμως αναφορικά με τους τρεις υφυπουργούς που παραιτήθηκαν ότι η στάση τους σε παρελθόντα χρόνο κρίθηκε ότι δεν συνάδει με τη βουλευτική ιδιότητα. Κοινώς το κριτήριο ήταν αν οι επικοινωνίες τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν υπηρεσιακό χαρακτήρα ή αν σχετίζονταν με προσπάθεια εξυπηρετήσεων.

Έτσι εξηγείται και η παραμονή υφυπουργού στο κυβερνητικό σχήμα εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους. Οι παραιτήσεις σύμφωνα με την κυβέρνηση καταδεικνύουν τη φιλοσοφία του Πρωθυπουργού ότι δεν αποδέχεται το δεδομένο ενός διαχρονικού φαινομένου καθώς ο ίδιος έχει αποδείξει την αποφασιστικότητά του να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα. Το μήνυμα συνεπώς είναι μηδενική ανοχή με πράξεις και όχι με λόγια.

Ως προς το ποινικό σκέλος, στην κυβέρνηση τηρούν στάση αναμονής για το ενδεχόμενο μιας Προανακριτικής χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα.

πηγή: newsit.gr

