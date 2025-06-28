ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κομπίνα με την «τεχνική λύση» – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Πολιτική «θύελλα» έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παραιτήθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος.

«Όταν επιστρέψω, θα πάρω τις αποφάσεις μου», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αντικατάσταση των προσώπων θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο της προσεχούς Δευτέρας (30/06) και οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν είτε το απόγευμα της ίδιας μέρας, είτε την Τρίτη.

Τα κόλπα για τις παράνομες επιδοτήσεις και η κομπίνα με την «τεχνική λύση»

Σε μία προσπάθεια να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τον ορισμό των βοσκοτόπων και το 2014, έλαβε την απόφαση να καταρτίσει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καρασμάνης, θεσμοθέτησε την «τεχνική λύση», προκειμένου να μη χαθούν εν δυνάμει επιδοτήσεις. Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζώα πρέπει να αντιστοιχούν σε βοσκοτόπια συγκεκριμένης έκτασης για να δικαιολογηθούν.

Η «τεχνική λύση», που ήταν η κεντρική κατανομή βοσκοτόπων μόνο σε κτηνοτρόφους, επέτρεπε σε περιφέρειες όπου η βοσκήσιμη γη δεν επαρκούσε για το τοπικό ζωικό κεφάλαιο, να «δανειστούν» εκτάσεις από αλλού. Η «λύση» θα ίσχυε μόνο για το 2014 για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όμως, τελικά παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και πέρυσι.

Για παράδειγμα, προκειμένου να μπορέσει ένας κτηνοτρόφος να εξασφαλίσει την επιδότηση, πρέπει μαζί με τα 100 πρόβατα να έχει και 50 στρέμματα βοσκοτόπια. Αν δεν διέθετε αυτήν την έκταση, το σύστημα είχε ένα «παραθυράκι» και του επέτρεπε να δηλώσει βοσκοτόπια κάπου αλλού μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

Σύμφωνα με το STAR, όμως, κάποιοι το… τερμάτιζαν και μπορεί από την Κρήτη να δήλωναν ότι έβαζαν τα πρόβατα στο καράβι και πήγαιναν να τα βοσκίσουν στα Ιωάννινα, αρκεί να εμφάνιζαν ένα μισθοτήριο, το οποίο συχνά ήταν πλαστό!

Νέοι διάλογοι – «φωτιά», μιλούσαν μέχρι και για «ξήλωμα» της Ευρωπαίας εισαγγελέως

Παράλληλα, οι νόμιμες επισυνδέσεις των Αρχών «άκουσαν» και «κατέγραψαν» παράγοντα της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να αναφέρεται στην έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως μιλώντας σε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να του μεταφέρει ότι ο Μάκης Βορίδης έχει προχωρήσει σε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, όπως μεταδίδει το MEGA.

– Παράγοντας στην Κρήτη: Μην μας αφήσει και φύγει. Τι θα γίνει;

– Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι ρε, όχι ρε μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκκαλο. Μου ‘πε ο Μάκης: “Στείλ’ τονε σε μένα αύριο”, σήμερα δηλαδή και πήρε και τον Φλωρίδη. Αν δεν ξεκωλώσουν τώρα την Παπανδρέου (σ.σ. αναφορά στην Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου) από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες;».

– Παράγοντας στην Κρήτη: «Μπορούνε, αφού είναι Ευρωπαία δεν είναι στη δικαιοδοσία».

– Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελληνίδα, Ελληνίδα είναι και τοποθετείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης».

Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος που έκανε ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, ο οποίος παραιτήθηκε επίσης, με άλλον παράγοντα από την Κρήτη.

– Γιώργος Στρατάκος: «Να στείλεις στην Ελβίρα τα χαρτιά σου».

– Παράγοντας στην Κρήτη: «Με έχουν κόψει».

– Γιώργος Στρατάκος: «Αν δεν τα στείλεις θα πουν “δεν υπάρχουν χαρτιά”, να πάρει ο μεγάλος και τον Τσιάρα, τον έχει πάρει ο Πιερρακάκης, να τον πάρει κι ο μεγάλος τον Τσιάρα».

Σε άλλον διάλογο, έχουν ειπωθεί τα εξής:

– Γραμματέας αγροτικών φορέων Νέας Δημοκρατίας: «Και πρόεδρος δεν, κανένας άλλος. Δηλαδή θεωρώ άντε λίγο ο Νέζης και μέχρι εκεί ή μπορεί και από το κόμμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Μαρία, ούτε ο Σμυρλής μπορούνε να πατήσουνε πόδι».

– Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ναι, ναι».

– Γραμματέας αγροτικών φορέων Νέας Δημοκρατίας: «Κατάλαβες να πούνε ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει. Καλώς ή κακώς τά ’χουν αφήσει όλα στο Βορίδη».

– Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ναι».

– Γραμματέας αγροτικών φορέων Νέας Δημοκρατίας: «Κατάλαβες;».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται:

– Συνδικαλιστής: «Ενημέρωσα και απείλησα τον Τσιάρα, του λέω “κατ’ αρχήν δεν θα μου σηκώνεις τη φωνή σου, γιατί θα δεις έναν Γρ… πολύ αντίθετο απ’ ό,τι έχεις γνωρίσει” και μου λέει ο Τσιάρας “συγνώμη, δεν σου φώναξα” και του λέω “θα σου κλείσω στο Ηράκλειο τον ΟΠΕΚΕΠΕ”.

– Παράγοντας στην Κρήτη: Να βάλουμε τον Αυγενάκη να πάρει τηλέφωνο τον υπουργό κι αν δεν το κάνει θα πω του Κυριάκου: “Πήγαινε μονάχος σου να δεις τις βρωμιές του Αυγενάκη, ποιους πλήρωνε”».