Aποκαλυπτικοί διάλογοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενα γαϊτανάκι εξυπηρετήσεων, διευθετήσεων, πελατειακών διακανονισμών, χρηματισμών και, εντέλει, διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων ξεδιπλώνεται μέσα από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτές αναφέρονται διάλογοι από τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι καταγραφές έγιναν με νόμιμες άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου με παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορούν ανώτατα διοικητικά στελέχη του Οργανισμού, πολιτικά πρόσωπα και ενδιαφερόμενους.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες

Συνομιλία από 27/12/2021, του Δημήτρη Μελά με άγνωστο άντρα ο οποίος του ζητεί να εξυπηρετήσει δυο φιλικά του πρόσωπα

Άγνωστος: Έχω τρομερή πίεση από δυο άτομα από τον Β.Κ. για τον επανέλεγχο και τον Ν.Μ. για τον επανέλεγχο.

Δημήτρης Μελάς: Όχι για τον Μ. σου είπα, θα το κάνω σίγουρα για τον Κ. και θα γίνει επανέλεγχος, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς σε αυτόν.

Άγνωστος: Έχω τρομερή πίεση, δηλαδή πίεση, ο πατέρας του είναι κοινοτάρχης ή κομματάρχης στον Σάκη του Λιούτα και προσωπικός φίλος.

Μάλιστα, ο άγνωστος άνδρας αναφέρει πως τα πρόσωπα θεωρούν πως θα βοηθηθούν και γι’ αυτό θα φροντίσουν να του προσφέρουν γεύμα σε ακριβό παραλιακό εστιατόριο.

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά με τον Ν.Κ., συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Ν.Κ. αναφέρει: «Εδώ είμαστε για εξωτερικό εμείς, τι δουλειά έχουμε εμείς στο μπ… αυτό ρε μ…;».

Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία του επικεφαλής του Οργανισμού Δημήτρη Μελά με τον Κ., ο Κ. λέει στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου, πάντως με ενδιαφέρει πολύ αυτός ξέρω σου λέω, έχει εργοστάσιο ο άντρας της αδελφής του και είναι στο Αγρίνιο από τους καλούς του Σπήλιου δηλαδή, για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε».

Σε συνομιλία, από 3/1/25, καταγράφεται ο Κ. (παράγοντας στην Κρήτη) να λέει: «Αυγενάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Γιατί χτύπησαν με τα μόνιτορ τα χωράφια της Κρήτης και όχι της Θεσσαλίας;».

Σε συνομιλία που καταγράφτηκε επί υπουργίας Τσιάρα, καταγράφεται ο Γρ. Π. (συνδικαλιστής) να λέει: «Ενημέρωσα και απείλησα τον Τσιάρα, καταρχήν του λέω δεν θα μου σηκώνεις τη φωνή σου γιατί θα δεις έναν Γρύλλο πολύ αντίθετο απ΄ ότι έχεις γνωρίσει και μου λέει ο Τσιάρας “συγνώμη, δεν σου φώναξα” και του λέω θα σου κλείσω στο Ηράκλειο τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Διάλογος που καταγράφθηκε στις 20/10/24

Γ. Στρατάκος (γ.γ. υπουργείου): Να στείλεις στην Ελβίρα τα χαρτιά σου

Γ. Ξ. (μεγαλοπαράγοντας Κρήτης): Με έχουν κόψει

Γ. Στρατάκος: Αν δεν τα στείλεις θα πουν «δεν υπάρχουν χαρτιά», να πάρει ο μεγάλος και τον Τσιάρα, τον έχει πάρει ο Πιερρακάκης, να τον πάρει κι ο μεγάλος τον Τσιάρα

Σε συνομιλία που καταγράφτηκε επί υπουργίας Τσιάρα, καταγράφεται ο Γ. Ξ. (μεγαλοπαράγοντας Κρήτης) να λέει: «Να βάλουμε τον Αυγενάκη να πάρει τηλέφωνο τον υπουργό κι αν δεν το κάνει θα πω του Κυριάκου «πήγαινε μονάχος σου να δεις τις βρωμιές του Αυγενάκη, ποιους πλήρωνε».

