Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Μάκης Βορίδης - Τι αναφέρει η επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή και η οποία επισυνάπτεται. Ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του.

Παράλληλα, τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό.

Τέλος, την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος.

Οι αντικαταστάτες των ανωτέρω θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες.

Image

Σημειώνεται ότι τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για τα αδικήματα της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ ζήτησε η Ευρωπαία εισαγγελέας, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο της δικογραφίας. Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απομάκρυνση του Μάκη Βορίδη από την κυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαμήνυσε σήμερα ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και πως δεν έχει νόημα μία εξεταστική. Υπέρ της προανακριτικής επιτροπής έχει ταχθεί ήδη από χθες και το ΠΑΣΟΚ.

Το κλίμα στην κυβέρνηση είναι εξαιρετικά βαρύ μετά τις πρώτες αποκαλύψεις από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έφτασε στη Βουλή. Ειδικά για τις συμπεριφορές γαλάζιων υφυπουργών, βουλευτών και στελεχών που είχαν επιδοθεί σε κάθε είδους ρουσφέτι για να διευκολυνθούν «τα δικά μας παιδιά», μέσω παράνομων επιδοτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προανακριτική για Τέμπη: Στις 7 Ιουλίου καταθέτει ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συντυχάκης: Η ΡΑΣ είναι κατ' επίφαση ανεξάρτητη και εφαρμόζει την εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων