Συντυχάκης: Η ΡΑΣ είναι κατ' επίφαση ανεξάρτητη και εφαρμόζει την εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων

Την επίμονη άρνηση όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα να εστιάσουν στη βασική αιτία του εγκλήματος των Τεμπών, δηλαδή τη σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν στις ίδιες ράγες, ανέδειξε ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης για τον διορισμό της Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Όπως είπε, πιο συγκεκριμένα, αυτά τα κόμματα αποποιούνται των πολιτικών και ποινικών ευθυνών τους για το έγκλημα, εξωραΐζουν την εγκληματική πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφυλίζουν μέχρι και τις διαδικασίες, ξεπλένοντας τους υπαίτιους. Υπενθύμισε ότι αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης, με την κατάτμηση, απαξίωση και ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, οδήγησε στη σύγκρουση των τρένων.

Σημείωσε πως το ΚΚΕ εστιάζει στον ρόλο της ΡΑΣ και στους στόχους που καλείται να υλοποιήσει, δηλαδή να εφαρμόσει την κυβερνητική πολιτική και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων προς όφελος συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων στις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίοι, όπως είπε, είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια στους σιδηρόδρομους.

Στηλίτευσε, ακόμα, το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τους σιδηρόδρομους, επισημαίνοντας ότι ουσιαστικά προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με τα ίδια υλικά που οδήγησαν στο έγκλημα, όπως οι στόχοι για βαθμιαίο διαχωρισμό υποδομής και χρήσης, υλοποίηση ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς και για περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας των σιδηροδρόμων.

Υπογράμμισε ότι η ΡΑΣ, όπως και άλλες Ρυθμιστικές Αρχές, είναι «κατ' επίφαση ανεξάρτητη» και στην πραγματικότητα αποτελεί μηχανισμό του κράτους που συμβάλλει στη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και στο μοίρασμα της πίτας των κερδών μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Συμπλήρωσε ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο με τους σκοπούς και στόχους της ΡΑΣ, καθώς δεν σχετίζονται με την ικανοποίηση των πραγματικών μεταφορικών αναγκών της χώρας και του αιτήματος του λαού για αποκλειστικά δημόσιες, σύγχρονες, συγκοινωνιακές σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, μέσα από μια σειρά παραδείγματα, ανέδειξε την έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας της ΡΑΣ.

Παρουσιάζοντας εν τάχει ορισμένα στιγμιότυπα από τη λειτουργία των σιδηροδρόμων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, απέδειξε ότι οι παθογένειές του δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο και έγκεινται στο γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι στον καπιταλισμό λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. Την ίδια στιγμή η εμπορευματοποίηση και απελευθέρωσή τους καθιστούν πανάκριβους για την τσέπη του λαού και ταυτόχρονα ανασφαλείς και αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων στον κλάδο.

Τέλος, παρουσίασε την πρόταση του ΚΚΕ για έναν σιδηρόδρομο σύγχρονο, με βάση και τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες της εποχής, φθηνό, αξιόπιστο, ασφαλή και πυκνό που θα είναι το βασικό μέσο μεταφοράς του λαού.

Παράλληλα, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του Τουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί αποκλειστικά με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών μεταφορικών αναγκών στο πλαίσιο της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού σχεδιασμού, του εργατικού ελέγχου και γενικότερα στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Δεδομένων των παραπάνω εξέφρασε την αρνητική ψήφο του ΚΚΕ στα προτεινόμενα πρόσωπα, διευκρινίζοντας ότι δεν διαφωνεί με τις ικανότητές τους, αλλά με το γεγονός ότι αποδέχονται να υλοποιήσουν την κυβερνητική και ευρωενωσιακή πολιτική για τον σιδηρόδρομο.

