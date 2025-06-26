Βατσινά προς Πυροσβέστες: Δώστε στη δημοσιότητα το πως και πόσο σας ανταμείβει το ελληνικό Κράτος για το σπουδαίο έργο σας!

Από το βήμα της Βουλής, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το χθεσινό νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση δε δομεί υγιή όργανα, ούτε όμως εξασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων στην Πυροσβεστική.

"Δε θέλω καν να πιστέψω ότι έχετε την πεποίθηση πως με τέτοια νομοθετήματα δομούνται υγιή όργανα και κυρίως υγιείς εργαζόμενοι στην Πυροσβεστική" - τόνισε από το βήμα της Βουλής, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ευχαριστώντας τους πυροσβέστες που με αυταπάρνηση ρίχνονται στις μάχες με τις φλόγες - στη Χίο αλλά και προ τριών ημερών στις Ασίτες - αλλά έχοντας ίδια εμπειρία από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει το έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε κάθε πυρκαγιά, τόνισε την προσδοκία της, αυτό το νομοσχέδιο "να εμπεριείχε και μια αυτογνωσία της Κυβέρνησης, μια αποδοχή των όσων συμβαίνουν και όσων είναι αναγκαίο να αλλάξουν".

Η Ελένη Βατσινά μάλιστα κάλεσε από το βήμα της Βουλής, τους Έλληνες Πυροσβέστες που βρίσκονται τώρα στη Χίο εδώ και ημέρες, να δώσουν στη δημοσιότητα τη χρηματική αποζημίωση τους για αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελούν. "Να μάθουν όλοι πώς και πόσο ανταμείβει την εργασία τους το ελληνικό Κράτος. Πόσες ημέρες ρεπό θα πάρουν και πότε θα το πάρουν. Αν το πάρουν" - τόνισε χαρακτηριστικά.

Πυροσβέστες δύο (ή και τριών) ταχυτήτων

Μπροστά στην υφιστάμενη κατάσταση με τους πυροσβέστες δύο ταχυτήτων στη χώρα μας, τους οποίους έχουμε ανάγκη εξίσου, έχουν εκπαιδευτεί και δοκιμαστεί και στους οποίους οφείλουμε τη σωτηρία του περιβάλλοντος, των ζώων, των σπιτιών μας και της ζωής γενικά, η κ.Βατσινά τόνισε ότι "δεν είναι δυνατόν οι ίδιες αντίξοες συνθήκες εργασίας για τον ένα πυροσβέστη να θεωρούνται επικίνδυνο κι ανθυγιεινό επάγγελμα και για τον άλλο όχι, στον ένα η ίδια - χρονικά - υπερεργασία να αμείβεται και στον άλλο όχι". Η Ηρακλειώτισσα βουλευτής έκανε λόγο για πρωτοφανείς διακρίσεις που συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα και παρ'όλ'αυτά ο νομοθέτης σήμερα φέρνει "μια νέα κατηγορία πυροσβεστών: επταετούς θητείας - με άλλα όρια ηλικίας, άλλες ειδικές διατάξης, άλλο διάστημα υπηρεσίας". Η ίδια υπογράμμισε την απουσία αιτιολόγησης για άλλη μια διάκριση, αλλά και τα κενά στον νόμο.

Την ώρα που όπως σημειώνουν οι φορείς "αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να γίνουν 600 προσλήψεις για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις της χώρας και να προστεθεί ένα ακόμα αξιόλογο και νέο προσωπικό που θα έχει το χρόνο να ενσωματωθεί στις συνθήκες εργασίας του Πυροσβέστη", η Κυβέρνηση περιορίζει και αποκλείει ανθρώπους μάχιμους και έμπειρους που σήμερα είναι 31, 35 ή 40 ετών.

Η κ.Βατσινά εστίασε και στην κρίσιμη εκκρεμότητα επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού, την ώρα που, όπως τόνισε, δεν τηρείται ούτε το νόμιμο ωράριο ούτε η νόμιμη ανάπαυση στα Σώματα Ασφαλείας στη χώρα μας.



