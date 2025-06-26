Ηράκλειο: Kαλά τα νέα για Νεώρια και Άγιο Μηνά - Τι ανακοίνωσαν Μενδώνη - Αρναουτάκης

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο η συνάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο πλαί-σιο της περιοδείας της Υπουργού στην Κρήτη.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε η πρόοδος των έργων πολιτισμού που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται σε όλη την Κρήτη, καθώς και η στενή συνεργασία Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού. Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρι-γωνάκης, η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη και ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ιωάννης Μυλωνάς.

Ακολούθησαν δύο σημαντικές ανακοινώσεις, από την Υπουργό και τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η πρώτη αφορά την ανάδειξη των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου, αφού υποβλή-θηκε σήμερα το τεχνικό δελτίο για την αποκατάσταση και ανάδειξη των ανατολικών και δυτικών νεωρίων του Ηρακλείου. «Το έργο, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, όπως είχαμε υποσχεθεί στον Δήμαρχο», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτά-κης.

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορούσε την παραχώρηση της οικίας Χρονάκη στο Λύκειο των Ελληνίδων, «Το Υπουργείο Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο στο σχετικό αίτημα, παραχω-ρεί το ιστορικό κτίριο, με σκοπό την αποκατάστασή του μέσω προγραμματικής σύμβα-σης και συνεργασίας με το Λύκειο και την Περιφέρεια Κρήτης», δήλωσε η Υπουργός Πο-λιτισμού.

Τις ευχαριστίες του για την εξέλιξη εξέφρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τονίζοντας την ση-μασία που έχουν για την πόλη τα ενετικά τείχη.

Image

Η συνεργασία αποδίδει καρπούς

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε πως η Κρήτη αποτελεί προτεραι-ότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού. Η συνεργασία με την Περιφέρεια αποδίδει καρπούς και επιτρέπει τον συντονισμό σε εμβληματικά έργα, όπως τα τείχη του Ηρακλείου, αλλά και τις πρωτοβουλίες ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της χειροτε-χνίας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε πως η συνεργασία μας με την Υπουργό Πολιτισμού είναι συνεχής, άμεση και αποτελεσματική. Σημείωσε πως πολλά σημαντικά έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, όπως αυτό των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο, που είχε υποσχεθεί η Περιφέρεια και τώρα γίνεται πράξη.

Σημείωσε δε πως συνεχίζετε η προετοιμασία με τις απαραίτητες μελέτες, με στόχο νέες δράσεις στήριξης του πολιτισμού σε όλη την Κρήτη.

Για τον Ιστορικό, Μητροπολιτικό Ναό του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοίνωσε πως «για τον Άγιο Μήνα, παρά την ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού - για 0,20 ευρώ, τηρώντας την πρόβλεψη του νόμου - το έργο επαναπροκηρύσσεται, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, 4,5 εκατομμυ-ρίων ευρώ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

