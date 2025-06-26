Ηράκλειο: Βελτιώνεται η υγεία της 57χρονης με τη νόσο των λεγεωνάριων

Χωρίς μηχανική υποστήριξη, συνεχίζεται πλέον η νοσηλεία στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου, της Βρετανίδας που νόσησε από τη νόσο των λεγεωνάριων.

Η τουρίστρια έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο του ν. Ηρακλείου με τον σύζυγό της και είναι ηλικίας 57 ετών.

Η γυναίκα αποσωληνώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/6) και οι γιατροί ελπίζουν ότι θα καταφέρει να βγει από την Μονάδα και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του νοσοκομείου.

Το ξενοδοχείο όπου έμενε το ζευγάρι έχει εδώ και μέρες εκκενωθεί και βρίσκεται εκτός του δικτύου των κρατήσεων, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται και των μέτρων που λαμβάνονται από τα ξενοδοχεία για την προστασία των πελατών τους, από τη νόσο των λεγεωναρίων.

Με το περιστατικό της μόλυνσης της 57χρονης Βρετανίδας που έκανε διακοπές στη Χερσόνησο ασχολήθηκε το BBC.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το βρετανικό δίκτυο, το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε η 57χρονη -και όπου εικάζεται ότι προσβλήθηκε από το μικρόβιο- έχει αφαιρεθεί από την αγορά του tour operator.

H easyJet Holidays μάλιστα και ενώ δεν ήταν απόλυτα επιβεβαιωμένο αν η μόλυνση προήλθε από την εγκατάσταση του ξενοδοχείου, απομάκρυνε προληπτικά όλους τους υπόλοιπους πελάτες της από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τους μετέφερε σε άλλα.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας, όπως μεταφέρεται, συνεργάζονται με τους αρμόδιους των ελληνικών αρχών στην Κρήτη.

