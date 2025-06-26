Απαιτούν ασφαλή σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
clock 11:07 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην παραλία του Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής με θέμα την ασφαλή σύνδεση των γύρω περιοχών με τον ΒΟΑΚ.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Αντώνης Κούρος, κάτοικος της περιοχής στο Μαδέ, σήμερα η λύση που αναγκαστικά έχουν όλοι οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι των οικισμών Μαδέ, Λυγαριάς, Αμμούδι και άλλων προκειμένου να εισέλθουν στον ΒΟΑΚ είναι ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας.

Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο αυτό δεν είναι λύση και για τον λόγο αυτό, απαιτούν να υλοποιηθεί το έργο της ασφαλούς σύνδεσης των περιοχών αυτών με τον ΒΟΑΚ.

 

