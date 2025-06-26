Ηράκλειο: Συναγερμός για πυρκαγιά στα νότια - Επιχειρούν και ελικόπτερα, ήχησε το 112
ελικόπτερο
clock 10:13 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (26/06) στην περιοχή του Τσίγκουνα του Δήμου Φαιστού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό ελεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 48 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ αλλά και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού. 

 

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα από την Πολιτική Προστασία ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, έγινε προληπτική εκκένωση του οικισμού.

Φωτιά Πυροσβεστική Δήμος Φαιστού
