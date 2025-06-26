Ηράκλειο: Συναγερμός για πυρκαγιά στα νότια - Επιχειρούν και ελικόπτερα, ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (26/06) στην περιοχή του Τσίγκουνα του Δήμου Φαιστού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό ελεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 48 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ αλλά και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τσίγκουνας Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2025

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα από την Πολιτική Προστασία ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, έγινε προληπτική εκκένωση του οικισμού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 📍#Κρήτη 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τζίγκουνας του Δήμου #Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου ‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λέντας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

