Κρήτη: Δικάζονται για την επίθεση με καυστικό υγρό στον 26χρονο

Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων και την πρόταση του εισαγγελέα συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, η δίκη για την υπόθεση της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ρέθυμνο τον Ιούλιο του 2024, σε βάρος ενός 26χρονου.

Αρχές Ιουνίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δικαστηρίου, είχαν καταθέσει όλοι οι μάρτυρες, υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη για την πράξη τους δηλώνοντας ξεκάθαρα όμως ότι δεν είχαν στόχο τον 26χρονο Ρεθυμνιώτη αλλά τις ρόδες του αυτοκινήτου του. Επίσης από τους δικηγόρους τους αμφισβητήθηκε ότι ο 26χρονος έχει υποστεί μόνιμη βλάβη στο μάτι του.

Αντίθετα το θύμα, όπως ανέφεραν τότε τα "Χ.ν" κατέθεσε ότι δέχθηκε στο πρόσωπο το καυστικό έργο και σώθηκε γιατί οι συνάδελφοί του στο συνεργείο που δούλευε του πέταξαν μεγάλες ποσότητες νερού.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 31 Ιουλίου του 2024, όταν 26χρονος Ρεθυμνιώτης δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό, την ώρα που πήγαινε στην δουλειά του, από δύο άτομα που τον πλησίασαν με μία μηχανή και πέταξαν στο πρόσωπο του καυστικό υγρό, με αποτέλεσμα ο νεαρός να υποστεί ζημιά στο μάτι.

