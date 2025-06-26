Κρήτη: "Έσβησαν" και οι δύο ξαφνικά

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι καταγράφηκαν την Τετάρτη (25/6) στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Μάλια και Μυλοπόταμο.

Στα Μάλια, ένας 71χρονος από την Βρετανία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ωστόσο για τον ίδιο ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Επίσης σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ένας άνδρας 57 ετών από την Ρουμανία αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ωστόσο κατά την διαδρομή για το νοσοκομείο εξέπνευσε και λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ηράκλειο: Στην Εντατική του ΠΑΓΝΗ ο 41χρονος που κατανάλωσε χλωρίνη

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο Αζέρος που φωτογράφιζε τη ναυτική βάση στη Σούδα