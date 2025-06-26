Μάλια - Χερσόνησος: Έκτροπα από μεθυσμένους νεαρούς τουρίστες - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Να γεμίζουν με νεαρούς τουρίστες, κυρίως από την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν αρχίσει και φέτος οι δρόμοι των Μαλίων και της Χερσονήσου, δύο από τους πιο δημοφιλείς δρόμους την καλοκαιρινή σεζόν.

Με το που πέφτει όμως ο ήλιος όμως η περιοχή μεταμορφώνεται: από τουριστικός παράδεισος, γίνεται… πεδίο μάχης της νύχτας.

Η κατάσταση δεν είναι καινούρια.

Κάθε καλοκαίρι, νεαροί τουρίστες — πολλοί εκ των οποίων έρχονται οργανωμένοι— επιδίδονται σε ακραία κατανάλωση αλκοόλ, φωνές, επεισόδια, καταστροφές, ακόμα και δημόσια ακαταστασία ή σεξουαλικές πράξεις σε κοινή θέα. Οι κάτοικοι των περιοχών έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται δεκάδες περιστατικά με μεθυσμένους τουρίστες να προκαλούν επεισόδια, να τραυματίζονται ή να χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια.

Οι υποδομές υγείας πιέζονται, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν προλαβαίνουν να πηγαινοέρχονται, και η τοπική ΕΛ.ΑΣ. έχει μετατραπεί σε "πυροσβέστης" της τουριστικής ασυδοσίας.

Η υπερτουριστικοποίηση χωρίς σαφείς όρους λειτουργίας και χωρίς έλεγχο στις δραστηριότητες νυχτερινής διασκέδασης δημιουργεί ένα επικίνδυνο περιβάλλον.

Δεν είναι λίγοι οι ντόπιοι που ζητούν αυστηρότερα μέτρα και συγκεκριμένα, περιορισμό στις άδειες καταστημάτων που σερβίρουν αλκοόλ μέχρι πρωίας, ενίσχυση των ελέγχων και κυρίως αλλαγή στο αφήγημα του "ανεκτικού τουρισμού".

