Χερσόνησος: Νέα σύμβαση για την αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου από θεομηνίες

Σε μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει τον συνολικό σχεδιασμό αποκατάστασης και θωράκισης των υποδομών, προχωρά ο Δήμος Χερσονήσου με την υπογραφή σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τοίχων Δήμου Χερσονήσου λόγω θεομηνίας». Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας.





Το έργο έχει προϋπολογισμό, 559.999,28 € και στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 20ης–21ης Οκτωβρίου και της 6ης–10ης Νοεμβρίου 2020. Οι προβλεπόμενες εργασίες στοχεύουν στη μακροχρόνια ευστάθεια των πληγεισών περιοχών και στην ασφαλή λειτουργία των οδικών υποδομών.

Περιλαμβάνουν καθαιρέσεις υφιστάμενων λιθόκτιστων τοίχων, τοπικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση των στάθμων έδρασης, κατασκευή οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης και τοίχων βαρύτητας από συρματοκιβώτια, δημιουργία γαιωδών επιχωμάτων με κατάλληλα διαβαθμισμένα υλικά, καθαρισμό υφιστάμενων φρεατίων, νέες στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών, τοποθέτηση λιθοριππών προστασίας και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποκαταστήσουν τις ζημιές που είχαν προκληθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του οδικού δικτύου σε αντίστοιχες μελλοντικές πιέσεις.





«Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που άφησαν πίσω τους οι θεομηνίες του 2020» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:





«Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποκαθιστούν κρίσιμες υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και θωρακίζουν τις κοινότητές μας απέναντι σε ακραία φαινόμενα που πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και στηρίζουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου».

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