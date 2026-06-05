Μαθήματα ζωής από το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου: Πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ, πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη, πραγματοποίησε με επιτυχία την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 εθελοντική αιμοδοσία στον Κεντρικό Σταθμό Ηρακλείου.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος Γ.Ν. Βενιζέλειο - Πανάνειο, με τη συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφοράς, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική ευαισθησία και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες.

Με το κεντρικό μήνυμα του Εθνικού κέντρου Αιμοδοσίας «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα - σώσε ζωές», η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του συλλόγου μας και την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

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Η διοίκηση της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Αίματος Γ.Ν. Βενιζέλειο - Πανάνειο για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης, καθώς και προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες που αφιέρωσαν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, προσφέροντας ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.



Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ θα συνεχίσει να στηρίζει και να συμμετέχει σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική ευθύνη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

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