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Η σπάνια εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο
kate
clock 18:00 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ογκολογικό κέντρο «The Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής φροντίδας των ασθενών, η Κέιτ Μιντλεντον συναντήθηκε με την 30χρονη ασθενή Κλερ Λορέντε και την οικογένειά της.

 Η συνάντηση έγινε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς η 30χρονη μητέρα ολοκλήρωσε τον κύκλο των θεραπειών της για τον καρκίνο του μαστού.

 «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους», ήταν τα λόγια της πριγκιπισσας.

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Kate middlenton Καρκίνος
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