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GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της Ελιάς: Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τη Χριστιάνα για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών
γε
clock 17:00 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς. Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 133ο: Η Φρύνη μπαίνει στην ταβέρνα και απειλεί τη Χρυσούλα ότι θα της κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Πότης εξομολογείται στην Άννα όσα κρατούσε μέσα του για καιρό, όμως η αντίδρασή της, τον παγώνει. Μια ανακάλυψη – βόμβα φέρνει την Ασπασία και την Αλεξάνδρα αντιμέτωπες με μια σκοτεινή υποψία που αφορά στον Δημοσθένη και τη Χριστιάνα. Η περίεργη συμπεριφορά τού Παυλή κάνει τη Δάφνη να πιστέψει ότι έχει ερωμένη, η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο Λεωνίδας γράφει το ψαράδικο στον αδελφό του και κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγαίνουν κι ο Στάθης πηγαίνει στον Στέφανο αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει με την υγεία του. Τη στιγμή που ο Παυλής βασανίζει τον Ρούσσο, στην αποθήκη μπαίνει ο Μανώλης κι αυτό που βλέπει δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης. Η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του Εισαγγελέα και καταθέτει επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας την κόρη της για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών.

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