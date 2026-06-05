Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: Προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα «πολιτικά προξενιά»

Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη μία το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης, ενώ, όπως λένε τα στελέχη του κόμματος, θα κινηθούν επιθετικά με τις θέσεις και το πρόγραμμα τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έδωσε έμφαση στην κλιματική κρίση, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την πολιτική αυτονομία του κόμματος.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην πράσινη πολιτική, καταγγέλλοντας φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης σε προγράμματα ανακύκλωσης και στρεβλώσεις στην κατανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, σημείωσε ότι δικαιώνει τον νόμο του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας και βάζει τέλος σε καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών και funds. Κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης, την αποκατάσταση των δανειοληπτών που ζημιώθηκαν και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Στο πολιτικό σκέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει να συντηρεί ένα σκηνικό πόλωσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να αποφεύγεται η συζήτηση για μια πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσηλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και «πολιτικά προξενιά».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματος να μην στηρίξει τρίτη θητεία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις εξουσίας. Κλείνοντας, κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να δώσουν τη μάχη στην κοινωνία με ενότητα και αισιοδοξία, εστιάζοντας στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η λειτουργία του κράτους, με στόχο την πολιτική αλλαγή και την ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης.

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