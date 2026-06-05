Άρειος Πάγος: Ιστορικό "μπλόκο" στα funds: Μειώσεις - σοκ έως 420 ευρώ στα "κόκκινα" δάνεια

Ανάσα για 350.000 νοικοκυριά φέρνει η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

, η οποία βάζει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες χρεώσεις των τραπεζών και των funds στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε πανηγυρικά τους δανειολήπτες, κρίνοντας ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης

και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Η επίσημη δημοσίευση της απόφασης ανατρέπει πλήρως το τοπίο των κόκκινων οφειλών, επιβάλλοντας «κούρεμα» στη μηνιαία επιβάρυνση που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει ή ξεπερνά τα 420 ευρώ

.

Το σκεπτικό της απόφασης: Φρένο στο «φούσκωμα» των χρεών

Με ευρεία πλειοψηφία 35 υπέρ έναντι 12 κατά

, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έβαλε φρένο στην τακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων και των servicers να υπερχρεώνουν τους πολίτες. Μέχρι σήμερα, παρά τη δικαστική ρύθμιση, οι τράπεζες υπολόγιζαν το επιτόκιο στο εναπομείναν κεφάλαιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση να «καίγεται» σχεδόν εξολοκλήρου σε τόκους, κρατώντας τον δανειολήπτη εγκλωβισμένο.

Με τη νέα απόφαση-σταθμό:

Ο εκάστοτε τόκος επιβάλλεται μόνο στο ποσό της δόσης

που όρισε το δικαστήριο.

που όρισε το δικαστήριο. Οι δόσεις καθίστανται πλέον σχεδόν άτοκες

.

. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που καταβάλλει ο πολίτης πηγαίνει στην άμεση απομείωση του πραγματικού κεφαλαίου

.

Πώς διαμορφώνονται οι «νέες» δόσεις: Αναλυτικά παραδείγματα

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού μεταφράζεται σε άμεση και κατακόρυφη μείωση των μηνιαίων υποχρεώσεων για χιλιάδες δανειολήπτες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία νομικών κύκλων.

Παράδειγμα 1ο (Στεγαστικό Δάνειο 100.000 €)





Με το παλιό καθεστώς (επιτόκιο 4,5% επί του κεφαλαίου), η μηνιαία επιβάρυνση έφτανε τα 616 ευρώ

. Με τη νέα απόφαση, ο τόκος υπολογίζεται μόνο στη δικαστική δόση, ρίχνοντας το τελικό ποσό στα 200 με 250 ευρώ

. Το μηνιαίο κέρδος αγγίζει τα 416 ευρώ

.

Παράδειγμα 2ο (Στεγαστικό Δάνειο 150.000 €)





Για οφειλή με επιτόκιο 5%, η παλιά μηνιαία δόση άγγιζε τα 900 ευρώ

. Πλέον, η δόση προσγειώνεται στα 450 ευρώ

, προσφέροντας καθαρό «κούρεμα» της τάξεως των 450 ευρώ κάθε μήνα

.

Τι ισχύει με την αναδρομικότητα και τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα»

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της απόφασης είναι η αναδρομική ισχύς

της για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά και για τις ρυθμίσεις που βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης.

Σύμφωνα με νομικούς αναλυτές:

Υποχρεωτική Εφαρμογή

: Οι τράπεζες και τα funds υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα σε επανυπολογισμό (repricing) των δανείων.

Συμψηφισμός Ποσών

: Τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα τα προηγούμενα έτη μέσω του λανθασμένου εκτοκισμού, δεν χάνονται. Θα πρέπει να συμψηφιστούν αναδρομικά

, μειώνοντας απευθείας το τελικό κεφάλαιο που απομένει για την εξόφληση του δανείου.

Νομικό Δεδικασμένο

: Η απόφαση εκδόθηκε μέσω της διαδικασίας της «πιλοτικής δίκης», γεγονός που σημαίνει ότι δεσμεύει όλα τα δικαστήρια της χώρας, βάζοντας οριστικό τέλος στις αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις του παρελθόντος.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα επιχειρηματικά πλάνα των servicers, αλλά προσφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάσα της τελευταίας δεκαετίας

στην κοινωνία και στα ευάλωτα νοικοκυριά που πάλευαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία.

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