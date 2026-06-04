Η μεγαλύτερη ανατροπή στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη εδώ και δεκαετίες

Επί δεκαετίες η παγκόσμια χρηματιστηριακή τάξη πραγμάτων έμοιαζε σχεδόν αμετάβλητη. Η Wall Street κυριαρχούσε, η Ευρώπη ακολουθούσε και οι ασιατικές αγορές κινούνταν στη σκιά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα με ταχύτητα που θυμίζει ιστορικές τεχνολογικές επαναστάσεις.



Μέσα σε λίγους μήνες, η Νότια Κορέα μετατράπηκε σε έναν από τους μεγάλους νικητές των αγορών, η Ταϊβάν ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της σημασία και η Wall Street προετοιμάζεται να υποδεχθεί τρεις από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η AI αλλάζει τις αγορές. Είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτό το κύμα.

Οι δύο μετοχές που απογείωσαν μια ολόκληρη χώρα



Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Νότια Κορέα. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο φέτος, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές των διεθνών αγορών. Πίσω από το ράλι, όμως, κρύβονται κυρίως δύο ονόματα: Samsung Electronics και SK Hynix.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται στην καρδιά της αλυσίδας παραγωγής μνημών και ημιαγωγών που απαιτούνται για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για data centers, μοντέλα AI και υπολογιστική ισχύ έχει εκτοξεύσει τα έσοδα και τα κέρδη τους.

Η Samsung καταγράφει άνοδο περίπου 190% από τις αρχές του έτους, ενώ τα κέρδη για την SK Hynix υπερβαίνουν το 260%. Μαζί αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το μισό της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της κορεατικής αγοράς.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το MarketWatch, η μέση κορεατική μετοχή κατέγραφε απώλειες, ενώ ο συνολικός δείκτης εκτοξευόταν. Με άλλα λόγια, δύο εταιρείες σήκωσαν σχεδόν μόνες τους μια ολόκληρη αγορά.

Η Ταϊβάν γίνεται ακόμη πιο πολύτιμη



Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στην Ταϊβάν. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), η σημαντικότερη εταιρεία παραγωγής προηγμένων τσιπ στον κόσμο, γνωστή και ως εταιρεία που κινεί τον πλανήτη, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας της AI.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Αμερικής εξαρτώνται από τις εγκαταστάσεις της για την παραγωγή των πιο προηγμένων επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν έχει σκαρφαλώσει από την ένατη στην έκτη θέση παγκοσμίως μέσα σε λίγους μήνες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον γεωπολιτικό ρόλο του νησιού.

Το επόμενο κύμα έρχεται από τη Wall Street



Ενώ οι αγορές προσπαθούν ακόμη να αποτιμήσουν την αξία των εταιρειών που κατασκευάζουν την υποδομή της AI, ένα νέο κύμα ετοιμάζεται να χτυπήσει τη Wall Street.

Σύμφωνα με τον Economist, οι επικείμενες εισαγωγές της SpaceX, της Anthropic και της OpenAI ενδέχεται να προσθέσουν έως και 4 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων αμερικανικών εταιρειών.

Η SpaceX φέρεται να επιδιώκει αποτίμηση που αγγίζει το 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ οι Anthropic και OpenAI αναμένεται να ακολουθήσουν με αποτιμήσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αγορά. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν εμφανιστεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσες εταιρείες με τόσο μεγάλες αποτιμήσεις.

Το φάντασμα του 1999



Η εικόνα θυμίζει ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες φάσεις της φούσκας του διαδικτύου. Τότε, μια μικρή ομάδα εταιρειών τεχνολογίας παρέσυρε ολόκληρους χρηματιστηριακούς δείκτες, συγκέντρωσε τεράστιες εισροές κεφαλαίων και δημιούργησε την αίσθηση ότι η οικονομία είχε εισέλθει σε μια νέα εποχή.

Οι αναλυτές παρατηρούν σήμερα παρόμοια φαινόμενα. Η απόδοση των αγορών εξαρτάται όλο και περισσότερο από λίγες εταιρείες. Οι επενδυτές κυνηγούν τις ίδιες μετοχές. Οι αποτιμήσεις κινούνται σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητα.

Ο Όουεν Λάμοντ της Acadian Asset Management δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα «τον γυρίζουν πίσω στο 1999».

Γιατί αυτή τη φορά ίσως είναι διαφορετικά



Υπάρχει όμως μία κρίσιμη διαφορά. Την εποχή της dot-com φούσκας πολλές εταιρείες είχαν ελάχιστα έσοδα και μηδενικά κέρδη. Σήμερα οι πρωταγωνιστές της AI εμφανίζουν εκρηκτική κερδοφορία.

Η Nvidia, η TSMC, η Samsung, η SK Hynix και οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες δεν υπόσχονται απλώς ανάπτυξη. Την παράγουν ήδη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υπερβολών. Σημαίνει όμως ότι η σημερινή άνοδος στηρίζεται σε μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση που αλλάζει την οικονομία.

Η μεγάλη ανατροπή



Η μεγαλύτερη αλλαγή ίσως δεν αφορά καν τις μετοχές. Η AI μεταφέρει κεφάλαια, επενδύσεις και γεωπολιτική ισχύ προς χώρες και εταιρείες που ελέγχουν τα τσιπ, τα μοντέλα και τις υποδομές του μέλλοντος.

Η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν δεν βρίσκονται πλέον στην περιφέρεια του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Βρίσκονται στο επίκεντρό του.

Και αν οι OpenAI, Anthropic και SpaceX επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες, η επόμενη φάση της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης ίσως δεν αλλάξει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ίσως αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο πλούτος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

ΔIABASTE AKOMA

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