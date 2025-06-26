Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα το μεταναστευτικό

Το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη παραμένει άλυτο… Χθες ο Βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος όταν ήταν υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το φαινόμενο μπορεί να λάβει «διαστάσεις χιονοστιβάδας» και τόνισε την απαραίτητη συμβολή που πρέπει να έχει η Περιφέρειας Κρήτης και η τοπική αυτοδιοίκηση στη δημιουργία μερικών χώρων για την φιλοξενία των προσφύγων και μεταναστών που καταφτάνουν στο νησί.

«Η σωστή διαχείρισή μας στο μεταναστευτικό μετακίνησε την πίεση στη Λιβύη», ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για την μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ενώ αποκάλυψε πως υπάρχουν σκέψεις για αναστολή ασύλου, εάν δεν μειωθούν οι ροές.

Μαθαίνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα (δεν έχει οριστεί ακόμα η ημέρα), θα γίνει στο Ηράκλειο, έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συγκαλέσει ο Σταύρος Αρναουτάκης, με αποκλειστικό θέμα το μεταναστευτικό.

Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορίδης πιέζεται να υποδείξει και να φροντίσει να διαμορφώσει δύο χώρους στο νησί για την προσωρινη φιλοξενία των μεταναστών, όπως και να λύσει το θέμα με την μεταφορά των μεταναστών από τα νότια παράλια στο Ηράκλειο (έως 2.500 ευρώ το κόστος για ένα λεωφορείο!).

Ίδωμεν

