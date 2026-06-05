Βόλει: Ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς για ένα ακόμη χρόνο στον ΟΦΗ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 27χρονος (16/08/1998, 2.00μ) Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς, θα καρφώνει και θα μπλοκάρει για την ομάδα βόλει του ΟΦΗ.

Το πάθος του και η ικανότητα του στο φιλέ, έδωσε στην ομάδα, πολύτιμες λύσεις στην τελευταία σεζόν και βοήθησε σημαντικά, στην κατάκτηση της 5ης θέσης στο πρωτάθλημα!

«Για μας, ο Μάριος, είναι πλέον ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας!

Στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί στην Γαλλία, στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Είμαστε ενθουσιασμένοι, που θα έχουμε τον Μάριο Στρουγκάρεβιτς, στον ΟΦΗ 2026-27!

Nα φέρουμε όσο ψηλά γίνεται τον ΟΦΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη"αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς, είπε.

"Είμαι πολύ ευτυχισμένος που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα εκπροσωπήσω τον ΟΦΗ.Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν, ώστε να δώσουμε το 100%, να φέρουμε τον ΟΦΗ, όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα".

Το βιογραφικό του Μάριου Στρουγκάρεβιτς

2025/26-2025/26

Ο.Φ.Η. Κρήτης (Ελλάδα).

2024/25 - 2024/25

Pafiakos (Κύπρος).

2023/24 - 2023/24

Martigues Volley-Ball (Γαλλία).



2022/23 - 2022/23

VBC TLC Weiz (Αυστρία).



2020/21 - 2021/22

APOEL Nicosia (Κύπρος).



2014/15 - 2019/20

Anorthosis Famagusta (Κύπρος).