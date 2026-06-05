Κρήτη: Βαρύς λογαριασμός για 28χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα και προκάλεσε ζημιές

Με διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200 ευρώ βαρύνεται ένας 28χρονος από την Ελούντα, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Αγίου Νικολάου για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Ελούντας το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και εμπλεκόμενος σε τροχαίο ατύχημα, από το σημείο του οποίου αποχώρησε.

Κατά τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω άλλης παράβασης.

Παράλληλα, ο 28χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

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