Κατανοώντας τον Άλλον: Η ενσυναίσθηση στη διασταύρωση φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας του Δρα Γεωργίου Μιχ. Κορναράκη*

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια που συνδέει τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Το παρόν άρθρο την προσεγγίζει ως ερμηνευτικό εργαλείο κατανόησης της ανθρώπινης δράσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων. Εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις της ενσυναίσθησης, καθώς και η σύνδεσή της με τις κοινωνικές δομές και την πρωτοκοινωνική συμπεριφορά. Τέλος, αναδεικνύεται η συμβολή της στη συνολική κατανόηση της κοινωνικής δράσης.

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση της ανθρώπινης δράσης. Στο πλαίσιο της ερμηνευτικής κοινωνιολογίας, η κατανόηση της κοινωνικής συμπεριφοράς προϋποθέτει τη διερεύνηση των υποκειμενικών νοημάτων που αποδίδουν τα άτομα στις πράξεις τους. Όπως υποστηρίζει ο Weber (1978), η κατανόηση (Verstehen) δεν περιορίζεται σε μια άμεση ή διαισθητική πρόσληψη της δράσης, αλλά οφείλει να συνδυάζεται με αιτιακές ερμηνείες, οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο και την επαλήθευση των ερμηνευτικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ενσυναίσθηση λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός πρόσβασης στην οπτική του άλλου, χωρίς να αναιρεί την ανάγκη για κριτική ανάλυση (Τερλεξής, 1999).

Η φιλοσοφική προσέγγιση της ενσυναίσθησης ενισχύει τη διττή αυτή λειτουργία, αναδεικνύοντάς την ως διαδικασία που συνδυάζει τη νοητική προσομοίωση με την αναστοχαστική κατανόηση. Συγκεκριμένα, η ενσυναίσθηση έχει περιγραφεί ως η ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση του άλλου, χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με την εμπειρία του (Makkreel, 2000), ενώ παράλληλα προϋποθέτει την ενεργητική ανακατασκευή του τρόπου σκέψης και δράσης του άλλου (Stueber, 2000). Κατά συνέπεια, η ενσυναίσθηση δεν συνιστά παθητική ταύτιση, αλλά μια ενεργητική και κριτική διαδικασία κατανόησης.

Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, η ενσυναίσθηση υπερβαίνει την ατομική διάσταση και συνδέεται με τις κοινωνικές δομές και τις συλλογικές εμπειρίες. Η ενσυναίσθηση λειτουργεί ως μεθοδολογικό εργαλείο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας, επιτρέποντας την ερμηνεία των κοινωνικών σχέσεων και των βιωμάτων των υποκειμένων

(Hermanowicz, 2024). Η έννοια της κοινωνικής ενσυναίσθησης αναδεικνύει περαιτέρω τη σημασία της κατανόησης των κοινωνικών ανισοτήτων και των πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, ενσωματώνοντας την ανάλυση των δομικών παραγόντων που επηρεάζουν τις εμπειρίες των ατόμων (Segal, 2011). Παράλληλα, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η ενσυναίσθηση διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση ατομικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών παραγόντων (Ruiz-Junco, 2017, McCaffree, 2019/2020).

Η συμβολή της ενσυναίσθησης αναδεικνύεται έντονα και στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά με υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης παρουσιάζουν αυξημένες πρωτοκοινωνικές συμπεριφορές, όπως συνεργασία, αλτρουισμό και υποστηρικτική στάση απέναντι στους συνομηλίκους (Miller et al., 1996, Findlay, Girardi & Coplan, 2006). Η ανάπτυξη της γνωστικής ενσυναίσθησης, δηλαδή της ικανότητας κατανόησης της προοπτικής του άλλου, συνδέεται με την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της θεωρίας του νου (Liu et al., 2008, McDonald & Messinger 2011). Η αλληλεπίδραση συναισθηματικής και γνωστικής ενσυναίσθησης επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης κατανόησης της εμπειρίας του άλλου και συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής προσαρμογής.

Συνολικά, η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα καίριο ερμηνευτικό εργαλείο που γεφυρώνει διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Δεν περιορίζεται σε μια ατομική ψυχολογική ικανότητα, αλλά συνιστά μια σύνθετη κοινωνική και γνωστική διαδικασία, η οποία επιτρέπει την κατανόηση της ανθρώπινης δράσης εντός των κοινωνικών της συμφραζομένων. Μέσα από τη σύνθεση φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών και εμπειρικών προσεγγίσεων, καθίσταται δυνατή μια πιο ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

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*Ο Γιώργος Κορναράκης είναι Καθηγητής, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

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