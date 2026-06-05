Το πρώτο εμβόλιο στον κόσμο σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη

Ένα βήμα πιο κοντά στα «καθολικά» εμβόλια που θα μπορούν να προλαμβάνουν μελλοντικές πανδημίες έκαναν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σχεδιάσουν έναν εντελώς νέο τύπο εμβολίου.

Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου το βασικό συστατικό ενός εμβολίου δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από AI και δοκιμάστηκε σε ανθρώπους, ανοίγοντας τον δρόμο για εμβόλια που θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ολόκληρες οικογένειες ιών, από τους κορωνοϊούς έως τη γρίπη και τον Έμπολα.

Τι θα θεραπεύει

Το εμβόλιο σχεδιάστηκε για να θεραπεύει όλους τους κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Covid και των ιών που μολύνουν τα ζώα.

Η παραγωγή του βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο οι ερευνητές αναπτύσσουν ήδη ξεχωριστά εμβόλια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τον ιό Έμπολα, αναφέρει το BBC.

Πώς λειτουργεί;

Τα εμβόλια διδάσκουν στο σώμα μας πώς να εντοπίζει μία λοίμωξη για να αυξήσει τις πιθανότητες του οργανισμού μας να την καταπολεμήσει.

Το πρόβλημα έγκειται στην δυνατότητα ορισμένων ιών να μεταλλάσσονται ή να αλλάζουν την εμφάνιση τους, επομένως σε τέτοιες περιπτώσεις τα εμβόλια μπορεί να λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ερευνητές πήραν γνωστούς γενετικούς κώδικες από μία σειρά κορονοϊών που είχαν καταγραφεί στην αναζήτηση πιθανών ιογενών απειλών.

Οι γενετικοί κώδικες αναλύθηκαν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, με τους ερευνητές να ανακαλύπτουν, ότι παρά τις διαφορές τους, όλοι αυτοί οι ιοί μοιράζονται ορισμένα ίδια, βασικά χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν ποτέ, όσες μεταλλάξεις κι αν πραγματοποιήσουν.

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε ένα τεχνητό στοιχείο, το «υπεραντιγόνο» , το οποίο θα μπορούσε να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει όχι μόνο έναν συγκεκριμένο ιό, αλλά ολόκληρη την οικογένεια ιών.

Τα αντίγονα είναι τα πιο κρίσιμα συστατικά των εμβολίων, καθώς σε αυτά μαθαίνει να επιτίθεται το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο Χίνι δήλωσε στο BBC News: «Πρόκειται για την παρασκευή εμβολίων που μας προστατεύουν, όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από ό,τι μπορεί να προκαλέσει την επόμενη έξαρση ή ασθένεια».

Οι πρώτες δοκιμές

Οι πρώτες 39 δοκιμές σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν εάν αυτό το νέο εμβόλιο είναι ασφαλές. Μία δεύτερη μελέτη – στην οποία συμμετείχαν 200 άτομα περίπου – θα δώσει περεταίρω απαντήσεις στην ιατρική μελέτη.

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Journal of Infection, ανέφεραν ότι η επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα ήταν «μέτρια», αλλά εξακολουθούν να προκαλούν ενθουσιασμό.

Η ομάδα του Κέιμπριτζ πραγματοποιεί έρευνες σε ζώα για την ανάπτυξη καθολικών εμβολίων εποχικής γρίπης, που δεν θα απαιτούν εκ νέου ετήσια προσαρμογή, καθώς επίσης και για τη δημιουργία ενός εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών H5N1, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ιός εξελιχθεί σε πανδημία για τον άνθρωπο.

Συμπληρωματικά, εξετάζουν τον σχεδιασμό ενός εμβολίου για τους ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη του ιού Έμπολα. Η τρέχουσα επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκαλείται από ένα είδος, για το οποίο δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ακόμη εμβόλιο.

Ο καθηγητής Άντι Πόλαρντ, διευθυντής της Ομάδας Εμβολίων της Οξφόρδης, δήλωσε ότι πραγματικό ρίσκο είναι τι συμβαίνει στις ανθρώπινες δοκιμές, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό των εργαστηριακών ποντικών, καθώς το δικό μας έχει διαμορφωθεί από χρόνια λοιμώξεων.

Γενικότερα, συμπλήρωσε πως τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν πώς θα ανταποκριθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε ένα εμβόλιο, που «θα σώσει ζωές».

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