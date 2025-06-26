Ηράκλειο: Κόπηκαν τα πρώτα σταφύλια - Οι τιμές παραγωγού και η συμφωνία για τα οινοστάφυλα

Γεγονός είναι εδώ και λίγες ημέρες οι πρώτες κοπές επιτραπέζιων σταφυλιών της πρώιμης ποικιλίας prime από θερμοκήπια του νομού Ηρακλείου ενώ τις επόμενες ημέρες θα κοπούν ποικιλίες όπως η starlight και το superior.

Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο για την ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο και αμπελουργό, Πρίαμο Ιερωνυμάκη, οι ποσότητες που παράχθηκαν είναι μικρές λόγω της κακοκαιρίας και των ανέμων που χτύπησαν την παραγωγή. Οι τιμές παραγωγού ωστόσο βρίσκονται στο 1,20€ το κιλό, τιμή η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητική για τον παραγωγό καθώς έχει μεγάλα έξοδα για την καλλιέργειά του.

Έτσι, οι ποσότητες αυτές θα διατηρηθούν κυρίως στην εσωτερική αγορά καθώς όπως είπε ο κ. Ιερωνυμάκης η παραγωγή δεν προβλέπεται να ξεπερνά τους 500 τόνους. Να σημειωθεί ότι μετά τις 20 Ιουλίου σειρά θα έχει η κοπή της σουλτανίνας η οποία εξάγεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα κατά 80% στην αγορά του Μονάχου.

Όπως σημειώνει ο κ. Ιερωνυμάκης αυτές τις ημέρες κόβονται μόνο σταφύλια prime ενώ τις επόμενες ημέρες θα κοπούν ποικιλίες όπως το starlight και το superior ενώ θα ακολουθήσουν άλλες ποικιλίες σε μικρές όμως ποσότητες.

Αναφερόμενος στα οινοστάφυλα, ο κ. Ιερωνυμάκης δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία για αγορά σε υψηλές τιμές και συγκεκριμένα από 1,10 έως 1,20 το κιλό κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά καθώς έτος η παραγωγή των οινοστάφυλων είναι μικρή.

Τέλος, για την σταφίδα είπε ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς πολιτών κυρίως στον Προφήτη Ηλία και μεμονωμένα σε άλλα χωριά ωστόσο φέτος δεν υπάρχει για την ώρα σαφής εικόνα για την τιμή της όπως έγινε για παράδειγμα πέρσι, οπότε και είχε πολύ καλή τιμή λόγω και της καλής ποιότητας.

Διαβάστε επίσης:

Μάλια - Χερσόνησος: Έκτροπα από μεθυσμένους νεαρούς τουρίστες - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ηράκλειο: Βελτιώνεται η υγεία της 57χρονης με τη νόσο των λεγεωνάριων