Στο Ηράκλειο η Υπουργός Πολιτισμού – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά της
Λίνα Μενδώνη
clock 12:42 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα (26/06) η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνηη οποία βρίσκεται στην Κρήτη για τριήμερη περιοδεία στην οποία περιλαμβάνονται συναντήσεις επισκέψεις σε δημιουργικές δομές ενω θα παρευρεθεί και  κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα.

Νωρίτερα πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Οι συζητήσεις αφορούσαν έργα και δράσεις που υλοποιεί το ΥΠΠΟ στο νησί.

Λίνα Μενδώνη
Λίνα Μενδώνη

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Δομή Ξυλοτεχνίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τη Δομή Κεραμικής στο Θραψανό και τη Δομή Υφαντικής στα Ανώγεια, ενώ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ζωμίνθου.

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στις 10:30, η Λίνα Μενδώνη θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη ενώ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Οικία-Μουσείο Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά.  Στις 21:00 θα παρακολουθήσει συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στον αύλειο χώρο του Μουσείου Ελεύθερνας.

Το Σάββατο 28 Ιουνίου, η υπουργός θα ξεκινήσει με συνάντηση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, στις 10:00 το πρωί παρουσία του Δημάρχου Ρεθύμνου και της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου. Στις 12:30 θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη Μονή Αρκαδίου και θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου, κ.κ. Πρόδρομο.

Το απόγευμα, στις 18:30, θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης «Αρχαϊκές ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες» στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απαιτούν ασφαλή σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Κρήτη: "Έσβησαν" και οι δύο ξαφνικά

 

