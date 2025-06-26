Ηράκλειο: Σύλληψη καθηγητή για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Στη σύλληψη διευθυντή Γυμνασίου σε δήμο του νόμου Ηρακλείου, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας για ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η ανήλικη η οποία συνοδευόμενη από την μητέρα της μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο, κατήγγειλε τον 63χρονο εκπαιδευτικό ότι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο, προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της.

Η πρώτη φορά, όπως είπε η έφηβη, ήταν στην καμπίνα του πλοίου και ενώ επέστρεφαν από ταξίδι στην Αθήνα όπου η 16χρονη συμμετείχε σε σεμινάριο πολεμικών τεχνών. Ο 63χρονος που διατηρεί επαφές με το παιδί και την οικογένειά του λόγω της ενασχόλησης και των δύο με τις πολεμικές τέχνες είχε αναλάβει να συνοδεύσει την ανήλικη σ’ αυτό το ταξίδι. Η δεύτερη φορά σύμφωνα με την 16χρονη, ήταν στο σπίτι του εκπαιδευτικού.

Ο 63χρονος καθηγητής - σύμφωνα με την ΕΡΤ - συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς μέσα στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν δύο σουγιάδες. Αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι και στο γραφείο του εντός του σχολικού συγκροτήματος ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές. Ο 63χρονος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

