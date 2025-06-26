Κολομβία: «Βουνά» από σκουπίδια στην πλατεία Μπολιβάρ - Διαμαρτυρία εργαζομένων

Συλλέκτες απορριμμάτων στην Κολομβία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπολιβάρ της Μπογκοτά, αφήνοντας περίπου 15 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, διαμαρτυρόμενοι για τις πολύ χαμηλές αμοιβές τους από τις εταιρείες που αγοράζουν ανακυκλώσιμα υλικά και την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους.

Συλλέγουν πλαστικά μπουκάλια, παλιοσίδερα και χαρτόκουτα από σπίτια, εργοστάσια και γραφεία και στη συνέχεια τα πωλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.

«Θέλουμε τα εργοστάσια να μας πληρώνουν δίκαια για τα υλικά που συλλέγουμε. Οι Κολομβιανοί και η κυβέρνησή τους πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς τη δουλειά μας, οι χωματερές θα γεμίσουν», δήλωσε η Νόρα Παντίγια, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συλλεκτών Απορριμμάτων στην Κολομβία.

Οι περισσότεροι εργάζονται μόνοι, τραβώντας καροτσάκια

Οι περισσότεροι συλλέκτες απορριμμάτων στην Κολομβία εργάζονται ανεξάρτητα, τραβώντας βαριά καροτσάκια και συλλέγοντας ανακυκλώσιμα υλικά που δεν συλλέγονται από τα τοπικά απορριμματοφόρα.

Αυτά τα φορτηγά, που λειτουργούν από συμβεβλημένες εταιρείες ή δήμους, επικεντρώνονται στη συλλογή οργανικών και μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Το εισόδημα των συλλεκτών απορριμμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των κιλών πλαστικού, χαρτονιού ή μετάλλου που μπορούν να πουλήσουν καθημερινά σε αποθήκες ή τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους τα πωλούν σε μονάδες ανακύκλωσης.

Το Σύνταγμα της Κολομβίας προστατεύει τους συλλέκτες απορριμμάτων, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από φτωχά περιβάλλοντα, και ορίζει ότι τους δίνεται προτεραιότητα έναντι των μεγάλων εταιρειών στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι δήμοι στις μεγάλες πόλεις υποχρεούνται επίσης από το νόμο να καταβάλλουν μηνιαίες αμοιβές σε συλλόγους συλλογής απορριμμάτων με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων που συλλέγουν.

Ωστόσο, οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών είναι ασταθείς και οι συλλέκτες απορριμμάτων αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από Βενεζουελανούς μετανάστες που εργάζονται στον ίδιο τομέα σε πόλεις όπως η Μπογκοτά και το Μεδεγίν.

Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι συλλέκτες απορριμμάτων στην Κολομβία κερδίζουν λιγότερα από τον κατώτατο μισθό της χώρας, ο οποίος είναι 350 δολάρια το μήνα.

πηγή: in.gr

