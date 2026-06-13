Κύμα εξώσεων στα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου: Ξεσηκώνονται οι γονείς, παράσταση διαμαρτυρίας στη Λότζια

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει στο Ηράκλειο το ζήτημα των ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με την Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου να διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Λότζια, καθώς αρκετά νηπιαγωγεία βρίσκονται υπό διωγμό.

Αναλυτικά:

Ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών των υπο έξωση νηπιαγωγείων 11:30 το πρωί έξω από τη Λότζια με σκοπό να συναντηθούν με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Οι γονείς ενημερώνουν και καλούν σε μαζική συμμετοχή https://www.facebook.com/events/1583446620008246

Ως Ένωση Γονέων υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει ΑΜΕΣΑ να γίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποκλειστικά με το θέμα της σχολικής στέγης. Να δώσει επιτέλους η δημοτική αρχή επαρκή στοιχεία για τα οικόπεδα που είναι χαρακτηρισμένα ως σχολική στέγη, ιδιαίτερα στην περιοχή Μασταμπά-Μεσαμπελιών, να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν, να απαλλοτριωθούν και να χαρακτηριστούν νέα οικόπεδα ειδικά σε περιοχές που το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι ιδιαίτερα οξυμένο όπως στην περιοχή του Μασταμπά! Να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με κατεπείγουσες διαδικασίες, με κρατική χρηματοδότηση για μελέτες και ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και σχολικών κτηρίων όλων των βαθμίδων!

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στα ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία, αλλά και όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε αυτά, όλους τους Συλλόγους Γονέων να συμπαρασταθούν και να συμμετέχουν όσο μπορούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 11:30 το πρωί έξω από τη Λότζια.

Ήρθε επιτέλους ο καιρός τα παιδιά μας να αποκτήσουν σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία.

Κανένα παιδί στο δρόμο! Σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: