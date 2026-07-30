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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Εν μέσω θυελλωδών ανέμων η μάχη με τις φλόγες

Φωριά στην Κρύα Βρύση
clock 07:30 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι παραμένουν στην περιοχή, με τις ριπές τους να δημιουργούν ένα εξαιρετικά δυσμενές σκηνικό για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθεί να μαίνεται.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι άνεμοι που ενισχύθηκαν από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 29 Ιουλίου συνεχίζουν να επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, οι μέσες ταχύτητες των ανέμων έφτασαν κατά τόπους τα 55 έως 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι ριπές ξεπέρασαν ακόμη και τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι ίδιες δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, με τους ισχυρούς ανέμους να αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και να δυσκολεύουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

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