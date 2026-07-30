Τα ζώδια της Πέμπτης

Τα ζωδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, πρέπει να ξαναδείς κάποια πράγματα και επαφές με άτομα μέσα από ομάδες ή και μέσα στην παρέα. Υπάρχουν ευκαιρίες για να βελτιώσεις τα πράγματα εκεί, αλλά και να ξεκαθαρίσεις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί και δεν σου δόθηκε η ευκαιρία να τις λύσεις. Οργανώνεσαι καλύτερα κι αυτό σε βοηθά να δεις τα πράγματα διαφορετικά, αλλά και να αξιοποιήσεις και εναλλακτικές που σκέφτεσαι ή σου προτείνονται. Λίγο τις εντάσεις μέσα στο σπίτι πρόσεξε. Εκεί κάποια θεματάκια θα σε τσιτώσουν και θα ανεβάσουν τους τόνους.

Ταύρος



Ταύρε μου, τα της δουλειάς ξεκαθαρίζουν κάπως καλύτερα σήμερα και θα παρατηρήσεις το επόμενο διάστημα να μπαίνουν σε σειρά. Οι αποκαλύψεις που θα παίξουν μέσα στη μέρα φαίνεται να φέρνουν στην επιφάνεια ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τα πράγματα αλλά και την εικόνα σου μέσα στη δουλειά. Επίσης, είσαι πιο άμεσος σε διαπραγματεύσεις και οικονομικές συζητήσεις. Κινείσαι πιο άμεσα. Το σημαντικό είναι να είσαι ήρεμος και σωστά προετοιμασμένος, γιατί θα υπάρξουν αντιπροτάσεις που θα σε σοκάρουν. Επίσης, μην παρασυρθείς και ανεβάσεις τους τόνους.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν με φίλους και σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσεις μαζί τους οτιδήποτε σε απασχολεί. Οι εκκαθαρίσεις συνεχίζονται, απλά σήμερα λειτουργείς πιο ανοιχτά και επικοινωνείς προβληματισμούς που έχεις. θέλεις να επεκτείνεις ορίζοντες και σκεπτικό σε μια πιο γερή βάση. Κάποιες συζητήσεις είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Από την άλλη, παίζουν ταξιδάκια που θα σου φτιάξουν το κέφι. Δες λίγο καλύτερα το οικονομικό, ιδίως στο κομμάτι της οργάνωσης.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, κάποιες αποφάσεις είναι πιο ξεκάθαρες μέσα στο κεφάλι σου κι εσύ νιώθεις πιο σίγουρος για τις επιλογές στις οποίες έχεις καταλήξει. Η ουσία των πραγμάτων είναι πλέον φανερή για σένα και, παρά το άγχος που δημιουργείται, δεν αποκλίνεις από αυτά που έχεις κατά νου. Στη δουλειά, υπάρχουν ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις πράγματα, αλλά και να ενισχύσεις την εικόνα σου, ενώ ευθύνες που δεν σου αναλογούν παύουν ίσως να σε βαραίνουν. Ναι, η κούραση παραμένει, αλλά κινείσαι πιο άνετα. Προσοχή σε έξοδα και αχρείαστες σπατάλες θα πω, αλλά και σε έντονες συζητήσεις που θα σε κάνουν έξαλλο και απότομο.

Λέων



Λέοντά μου, το κλίμα και η συνεννόηση με τους γύρω σου αποκαθίστανται σε μεγάλο βαθμό, πράγμα πολύ βοηθητικό για να επικεντρωθείς σε αυτά που θέλεις να κάνεις, αλλά και στη μελέτη σου. Κάποια κομμάτια επανέρχονται στο προσκήνιο και είναι πιο εύκολο να εντοπίσεις τρωτά σημεία, να τα βελτιώσεις και να παρουσιάσεις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις ίσως. Συζητήσεις που γίνονται ξεκαθαρίζουν το τοπίο, ενώ νέες συνεργασίες μπαίνουν σε πιο γερή βάση. Στα προσωπικά, χρειάζεται να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να συζητήσεις με ηρεμία αυτά που σε προβληματίζουν.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα είναι ευκαιρία να πάρεις τον χρόνο σου και να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου, ώστε να ρυθμίσεις λίγο και το άγχος και την πίεση που έχεις αυτές τις μέρες. Επίσης, η ματιά σου και η παρατηρητικότητά σου πιάνουν λεπτομέρειες πολύ εύκολα και το ότι επεξεργάζεσαι κάποια παλιά σκηνικά εκ νέου σε βοηθά να τα διορθώσεις και να τα βελτιώσεις σε μεγάλο βαθμό. Κάτι που ενισχύει σημαντικά και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ρίσκα παίρνονται πιο εύκολα, αν και είναι καλό ν’ ακούσεις τι έχουν να σου πουν και οι υπόλοιποι. Να μην το πας τελείως σόλο.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, ξεκαθαρίζεις κάπως τον κύκλο σου και θες να επενδύσεις περισσότερο σε άτομα που σου φτιάχνουν τη διάθεση και φαίνεται να αντιλαμβάνονται καλύτερα τον τρόπο που σκέφτεσαι και εκφράζεσαι. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και να θέσεις όρια, αλλά και να κρατήσεις αποστάσεις από καταστάσεις που θα σε ζορίσουν. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και στη συνέχεια. Μέσα από συζητήσεις παίρνεις feedback και ξαναβλέπεις κάποια πράγματα, βελτιώνοντάς τα. Προσοχή στον τρόπο σου στη δουλειά.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, με τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα σήμερα, νιώθεις κι εσύ πιο ήρεμος ώστε να οργανωθείς καλύτερα. Στη δουλειά, κάποια ζηήματα τακτοποιούνται πιο εύκολα, ενώ κι εσύ έχεις την ευκαιρία να κινηθείς πιο στοχευμένα και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Παρατηρείς λεπτομέρειες και είσαι σε θέση να επέμβεις και να διορθώσεις καταστάσεις. Ωστόσο, καλό είναι ν’ αφήσεις κάποιες συζητήσεις να εξελιχθούν και να αποφύγεις απόλυτες θέσεις και απόψεις, ώστε να λυθούν παρεξηγήσεις ή να μην εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, ένα ωραίο και πιο ήρεμο κλίμα επικρατεί σήμερα. Μπορεί οι εντάσεις και οι πιέσεις από τους γύρω σου να παραμένουν, εσύ όμως είσαι σε θέση να τις διαχειριστείς εύκολα και μέσα από συζητήσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να βρεις την άκρη και τις ισορροπίες. Οι ιδέες σου δομούνται καλύτερα και σου δίνεται η ευκαιρία να τις παρουσιάσεις αλλά και να αξιοποιήσεις σωστά το feedback που θα σου δοθεί άμεσα. Καλό είναι να μην αφήσεις φοβίες και περίεργες σκέψεις να επηρεάσουν την κρίση σου, αλλά και να σε κάνουν απότομο. Δώσε λίγη βάση παραπάνω σε οικονομικές συζητήσεις, αλλά και στη διαχείριση υποχρεώσεων.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, μπαίνεις στη διαδικασία να ξαναδείς πιο προσεκτικά υποχρεώσεις με τα οικονομικά, κυρίως που αφορούν το σπίτι. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται για να τακτοποιήσεις κομμάτια που τρέχουν και σε πιέζουν, αλλά και να οργανώσεις καλύτερα κάποια ανοίγματα που θέλεις να κάνεις. Επίσης, στη δουλειά κινείσαι με μεγαλύτερη άνεση και αποφασιστικότητα. Δεν αφήνεις τα πράγματα να ξεφύγουν κι αυτό σου γλιτώνει χρόνο. Λίγο στις διαπραγματεύσεις θέλει προσοχή, γιατί εκεί υπάρχει ένα άγχος μη χάσεις τον έλεγχο των πραγμάτων.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα, οι σκέψεις και οι ιδέες που έχεις οργανώνονται καλύτερα και σήμερα είσαι σε θέση να εντοπίσεις και να αξιοποιήσεις πολύ καλύτερα ευκαιρίες που δημιουργούνται. Είσαι κι εσύ όμως σε θέση να δημιουργήσεις ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις και επαφές και να προωθήσεις πιο εύκολα τα πλάνα σου. Κινείσαι δημιουργικά και άμεσα. Απλά μη μείνεις μόνο στα λόγια. Στη δουλειά τα πράγματα θέλουν προσεκτικούς χειρισμούς και περισσότερη προσοχή σε λεπτομέρειες. Εκεί οι τόνοι μπορεί να ανέβουν πιο εύκολα και να δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις αλλά και γκρίνιες.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα κρατάς τις αποστάσεις σου και προσπαθείς να ρυθμίσεις καταστάσεις με τρόπο που θα σε κάνει να νιώσεις πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Οικονομικά ζητήματα ρυθμίζονται πιο εύκολα κι αυτό σε βοηθά να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να χαλαρώσεις από αυτό το άγχος. Επίσης, είναι μια καλή μέρα για να οριοθετήσεις καταστάσεις, αλλά και να δεις τι μπορείς να επεκτείνεις. Κάποιες αποφάσεις είναι πιο ξεκάθαρες, αλλά και εύκολες. Θα παίξουν και κάποια παρασκηνιακά θέματα που θα σε τσιτώσουν και θα είναι σαν να σε προκαλούν να απαντήσεις. Μην το κάνεις.