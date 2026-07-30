Ολονύχτια «μάχη» με τις φλόγες στο Πλωμάρι: Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν οι άνεμοι (βίντεο)

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Η ηρωική μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη φωτιά συνεχίστηκε όλη τη νύχτα στο Πλωμάρι, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλευσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επίγεια τμήματα έδωσαν σκληρή μάχη για την κατάσβεση.

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Βασικός στόχος, ο οποίος επετεύχθη, ήταν να μην επεκταθούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσαν οι εστίες μέσα στα ελαιοκτήματα, όπου η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

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Από τις 6.30 το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα, πραγματοποιώντας «χειρουργικές» επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι, μέχρι το μεσημέρι – όταν αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι – να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.

Παραμένει ενεργό το μέτωπο - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος.

Η κατάσταση παραμένει απαιτητική, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως 6 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Υπενθυμίζεται ότι χθες ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112: αρχικά για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στη συνέχεια με μήνυμα εκκένωσης, καλώντας όσους βρίσκονταν στο Πλωμάρι να κινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

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