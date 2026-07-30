ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου: Για την πρόκριση απόψε στην κατάμεστη Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (30/7, 20:45, OPEN TV) τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στο Λούμπλιν της Πολωνίας.



Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να ολοκληρώσει την αποστολή-πρόκριση μπροστά στο κοινό της και να «σφραγίσει» την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δίνει στον Δικέφαλο του Βορρά το πλεονέκτημα, ωστόσο άπαντες γνωρίζουν ότι απέναντί τους θα βρουν μια έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία θα παίξει τα ρέστα της για την ανατροπή.



Ο ΠΑΟΚ έδειξε στο πρώτο ματς πως διαθέτει ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως παράλληλα άφησε και αμυντικά κενά που η Ντιναμό κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Στόχος των «ασπρόμαυρων» είναι να παρουσιαστούν πιο ισορροπημένοι, ελέγχοντας τον ρυθμό από τα πρώτα λεπτά.

Πιθανή ενδεκάδα ΠΑΟΚ (4-2-3-1):



Παβλένκα – Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμεζ – Σανταμαρία, Ζαφείρης – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάϊσον – Μύθου.



Πιθανή ενδεκάδα Ντιναμό Κιέβου (4-3-3):



Νεστσέρετ – Βιβτσαρένκο, Μιχάβκο, Μπίλοβαρ, Τιμτσίκ – Μπραζκό, Σαπαρένκο, Μπουγιάλσκι – Γιαρμολένκο, Βανάτ, Βολόσιν.

Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το OPEN TV.

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