Ηράκλειο: Ισχυρή σύγκρουση ΙΧ και μηχανής - Βαριά τραυματισμένος ο μοτοσικλετιστής

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13.06) σε περιοχή του Ηρακλείου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα σωστικά συνεργεία.

Με βάση τις αρχικές πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Πεζών, όταν ένα επιβατικό όχημα επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση κάνοντας αναστροφή και συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, άνδρα μέσης ηλικίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διεξάγουν σχετική έρευνα.

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