Κρήτη: Σε κλίμα συγκίνησης το Τρισάγιο για τον αδικοχαμένο Νικήστρατο (εικόνες)

Βουβός πόνος και συγκίνηση στο Τρισάγιο που τελέστηκε στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου, στον τάφο του αδικοχαμένου Νικήστρατου Γεμιστού .

Το παληκάρι έπεσε νεκρό στην Αμμουδάρα στις 5 Μαϊου, από τις σφαίρες του 54χρονου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το τρισάγιο τελέστηκε παρουσία σύσσωμης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ το παρών έδωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος έστειλε σαφές, κοινωνικό μήνυμα, τονίζοντας: "Ἡ Κρήτη εἶναι τῆς ἁγιότητας καί ὄχι τῆς ἀγριότητας, ἡ Κρήτη τοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ φιλότιμου, τῆς ἀνθρωπιᾶς", κηρύσσοντας εκστρατεία για να φανεί τό "ἄλλο, τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς Κρήτης, αὐτό πού δέν μποροῦν κάποιες προσβολές νά τό ἀμαυρώνουν".

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Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὑλοποιῶντας τήν ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, τέλεσε στόν Χῶνο Μυλοποτάμου μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου Της, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εὐγενίου, καί ὅλων τῶν Μελῶν Της Συνοδικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Νικηστράτου Γεμιστοῦ.



Ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπευθυνόμενος πρός τήν οἰκογένεια τοῦ κεκοιμημένου καί τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού παρέστησαν, εὐχήθηκε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει μετά τῶν Ἁγίων καί τῶν δικαίων τόν ἀείμνηστο Νικήστρατο, πού μέ τόσο ἄδικο τρόπο ἔφυγε πρόωρα ἀπό αὐτή τή ζωή, καί τόνισε τήν ἀνάγκη νά συμβάλουμε ὅλοι μαζί, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ ἁγιότητα τῆς Κρήτης ἐνάντια σέ κάθε μορφή βίας, ἀγριότητας καί αὐτοδικίας.



Μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβ. Κρήτης ἀνέφερε: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶναι παροῦσα σήμερα ἐδῶ γιατί θέλει νά διατρανώσει μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο ὅτι δέν ἐκφράζει τήν Κρήτη ἡ βία. Ἀλοίμονο ἐάν σέ μία εὐνομούμενη κοινωνία ἀρχίσουμε μέ αὐτοδικίες νά λειτουργοῦμε. Ἀλoίμονο ἐάν στρέφεται ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Ἀλoίμονο ἐάν τήν ἁγιότητα τήν καλύψει ἡ ἀγριότητα. Ἐμεῖς γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός μας εἶναι ἡ ἀληθινή δικαιοσύνη καί ἀπό ἐκεῖ περιμένουμε. Ἀλλά, γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Κρήτης πού δίδεται ἰδιαίτερα τόν τελευταῖο καιρό δέν εἶναι ἀληθινή καί γι̉ αὐτό εἶναι ὁ κ. Περιφερειάρχης μας ἐδῶ παρών καί οἱ ἄρχοντες τοῦ Τόπου. Ἡ Ἐκκλησία μας, μετά ἀπό πρόταση τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ ἀδελφοῦ μας κ. Προδρόμου, θά προβεῖ σέ πρωτοβουλίες καί συνέστησε ἤδη μία Συνοδική Ἐπιτροπή ὑπό τόν ἅγιο Κισάμου γιά νά τονίσουμε σέ ὅλους ὅτι ἡ Κρήτη δέν εἶναι αὐτό πού φαίνεται ἢ πού προβάλλεται τόν τελευταῖο καιρό. Ἡ Κρήτη εἶναι τῆς ἁγιότητας καί ὄχι τῆς ἀγριότητας, ἡ Κρήτη τοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ φιλότιμου, τῆς ἀνθρωπιᾶς. Σήμερα οἱ Συνοδικοί Ἱεράρχες τῆς Κρήτης εἴμαστε ἐδῶ ὅλοι μαζί μέ ἐσᾶς γιά νά βροντοφωνάξουμε ὄχι στή βία καί ἂς εἶναι τό τελευταῖο θύμα ὁ Νικήστρατος. Ἐμεῖς στό ὄνομα τοῦ Νικήστρατου ξεκινοῦμε μία ἐκστρατεία γιά νά δείξουμε αὐτό, τό ἄλλο, τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς Κρήτης, αὐτό πού δέν μποροῦν κάποιες προσβολές νά τό ἀμαυρώνουν. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία στά μάτια τοῦ Θεοῦ, στά μάτια ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν καί ἂς γίνει ἀφορμή νά ἀλλάξουμε ὅλοι τήν ζωή μας, πού μᾶλλον κάποιοι ἀπό ἐμᾶς τήν ἔχουμε πάρει λάθος».

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