ΣΑΒ.13 Ιου 2026 11:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Σοκ από τον θάνατο βρέφους λίγων μηνών στο ΠΑΓΝΗ
βρέφος
clock 10:24 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία χθεςτο βράδυ (Παρασκευή 12/6) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το 15μηνών βρέφος μετέφερε στο νοσοκομείο, ο παππούς του, ένας 45χρονος Ρομά, με συμπτώματα υποθερμίας. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα αβάπτιστο κοριτσάκι, το οποίο κατά την παραμονή του στο ΠΑΓΝΗ υπέστη ανακοπή, και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ των γιατρών, κατέληξε.

Ο 45χρονος συνελήφθη για έκθεση. 

Φως στα αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Εντός των ημερών οι οριστικές αποφάσεις για τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στα νότια του ν. Ηρακλείου και στη Γαύδο

Τάιο ο μυρμηγκοφάγος: Μετά τον Πολ το χταπόδι, ο νέος επίσημος «μάντης» για το Μουντιάλ 2026

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βρέφος Παγνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis