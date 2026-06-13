Ηράκλειο: Σοκ από τον θάνατο βρέφους λίγων μηνών στο ΠΑΓΝΗ

Τραγωδία χθεςτο βράδυ (Παρασκευή 12/6) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το 15μηνών βρέφος μετέφερε στο νοσοκομείο, ο παππούς του, ένας 45χρονος Ρομά, με συμπτώματα υποθερμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα αβάπτιστο κοριτσάκι, το οποίο κατά την παραμονή του στο ΠΑΓΝΗ υπέστη ανακοπή, και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ των γιατρών, κατέληξε.

Ο 45χρονος συνελήφθη για έκθεση.

Φως στα αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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