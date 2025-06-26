«Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να ακυρωθεί» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Τετάρτη την «άμεση» ακύρωση της δίκης για υπόθεση διαφθοράς του Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε –τι άλλο– «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του «ήρωα» πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να «δοθεί χάρη» στον «μεγάλο ήρωα που έκανε τόσα πολλά για το κράτος» του Ισραήλ, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ στο πλευρό του συμμάχου τους, βομβαρδίζοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προτού ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος ανακοινώσει –επιβάλει στην ουσία– κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στα μέρη.

Ο κ. Νετανιάχου είναι «πολεμιστής», τόνισε –γράφοντας κι αυτή τη λέξη με κεφαλαία– ο αμερικανός πρόεδρος, που σαν αυτόν «ίσως δεν έχει υπάρξει» άλλος «στην ιστορία του Ισραήλ», και κατάφερε «κάτι που κανένας δεν θεωρούσε πιθανό», την «πλήρη εξάλειψη» του προγράμματος κατασκευής πυρηνικών όπλων του Ιράν — η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως υπήρξε ποτέ τέτοιο πρόγραμμα.

«Ίσως δεν υπάρχει κανένας άλλος που ξέρω που θα μπορούσε να συνεργαστεί πιο αρμονικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ΕΜΕΝΑ, από τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ήταν οι ΗΠΑ αυτές που έσωσαν το Ισραήλ, και τώρα θα είναι οι ΗΠΑ αυτές που θα σώσουν τον Μπίμπι Νετανιάχου», διαβεβαίωσε ακόμη ο Ρεπουμπλικάνος, καταλήγοντας πως «δεν μπορεί να επιτραπεί αυτή η παρωδία ‘δικαιοσύνης’» — γράφοντας όλη τη φράση με κεφαλαία.

Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Η δίκη του άρχισε τον Μάιο του 2020. Διακόπηκε εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η υπεράσπισή του έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήσεις αναβολής επικαλούμενη τις εχθροπραξίες, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τον Μάιο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην και υποψήφιος για την επανεκλογή του την εποχή πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη, για απάτη στην υπόθεση της καταβολής χρημάτων σε πορνοστάρ για την εξαγορά της σιωπής της. Δικαστήριο αποφάσισε να μην του επιβληθεί ποινή τον Ιανουάριο, ημέρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Όπως και σε ποικίλες άλλες υποθέσεις για τις οποίες αντιμετώπισε διώξεις, παρουσίασε την καταδίκη του ως «κυνήγι μαγισσών» ενορχηστρωμένο από πολιτικούς αντιπάλους του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πρώτος αρχηγός κυβέρνησης του Ισραήλ εν ενεργεία που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίκη.

