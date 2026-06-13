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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ελλάδα στο πρόγραμμα SAFE – Υπεγράφη η συμφωνία με την ΕΕ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
clock 20:26 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επίτροπος ‘Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ‘Αντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα.

Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

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