Ινδία: Πέντε νεκροί από τη συντριβή ενός μεταγωγικού αεροσκάφους An-32 στην πολιτεία Ασάμ

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα στη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας, με συνέπεια τον θάνατο των πέντε επιβαινόντων σε αυτό, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF).

Σύμφωνα με την IAF το αεροπορικό δυστύχημα έγινε στην πολιτεία Ασάμ της ανατολικής Ινδίας, με την εμπλοκή ενός δικινητήριου (turboprop) μεταγωγικού αεροσκάφους An-32.

Οι πέντε νεκροί ήταν όλοι τους, μέλη του προσωπικού της IAF που ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

✈️ An Indian Air Force An-32 crashed while attempting to land at Jorhat Air Base in northeastern India







According to local media, the aircraft broke apart and caught fire after impact. Reports suggest there were between 42 and 50 people on board.







There is no official information… pic.twitter.com/jM7KmoybQW — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

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