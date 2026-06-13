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ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία: Πέντε νεκροί από τη συντριβή ενός μεταγωγικού αεροσκάφους An-32 στην πολιτεία Ασάμ
δυστύχημα
clock 18:36 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα στη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας, με συνέπεια τον θάνατο των πέντε επιβαινόντων σε αυτό, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF).

Σύμφωνα με την IAF το αεροπορικό δυστύχημα έγινε στην πολιτεία Ασάμ της ανατολικής Ινδίας, με την εμπλοκή ενός δικινητήριου (turboprop) μεταγωγικού αεροσκάφους An-32.

Οι πέντε νεκροί ήταν όλοι τους, μέλη του προσωπικού της IAF που ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

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Αεροπορικό Δυστύχημα Ινδία
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