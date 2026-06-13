Basket League: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για 16η φορά, 89-85 τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο κατάμεστο ΣΕΦ με 89-85 τον Παναθηναϊκό, στον 5ο τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket league, κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν, αφού είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Euroleague.



Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 9-2, πριν συμπληρωθούν τρία λεπτά στο παιχνίδι και ο Άταμαν κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ, γιατί οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό από νωρίς, με τον Φουρνιέ να δίνει το “σύνθημα”, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση. Μετά το τάιμ άουτ, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση με τους Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Ναν για το 11-8, αλλά ο Φουρνιέ “ζέστανε” και τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, οι οποίοι οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε νέο ξέσπασμα. Οι “ερυθρόλευκοι” έφθασαν στο +11 (26-15), με τον Βεζένκοφ να γίνεται διψήφιος λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, που έκλεισε στο 26-17 με βολές του Ναν.

Ο δείκτης της διαφοράς στο σκορ είχε πολλές αυξομειώσεις, με τον Ολυμπιακό να παίρνει σταδιακά λύσεις από την δεύτερη πεντάδα του, ενώ ο Παναθηναϊκός είδε τον Σορτς αρχικά και τον Ναν στη συνέχεια να βγάζουν αντίδραση, όταν το μομέντουμ πήγαινε προς την πλευρά των γηπεδούχων. Έτσι ήρθε το 33-26 στα μισά της δεύτερης περιόδου, αλλά το σύστημα με τους Γουόρντ, Πίτερς και Βεζένκοφ άρχισε να αποδίδει καρπούς για τον Μπαρτζώκα και οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο +12 (40-28), 3:32 πριν το ημίχρονο. Στην κατεύθυνση αυτή βοήθησε και η επιστροφή των Τζόσεφ και Φουρνιέ στο παρκέ, με τον Ολυμπιακό να φθάνει ακόμη και στο +14 (47-33), κλείνοντας πολύ καλά το πρώτο μισό του αγώνα.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε το καλό του πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εκκίνηση στην τρίτη περίοδο, με τον Φουρνιέ να εκτελεί εύστοχα και τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί κάτω από τις δύο ρακέτες. Έτσι, οι “ερυθρόλευκοι” έφθασαν μέχρι το +20 (59-39), 6:24 πριν το φινάλε του δεκαλέπτου, έπειτα από επιμέρους 12-4, που έφερε τη μέγιστη τιμή της διαφοράς στο παιχνίδι. Όλα έδειχναν να κυλούν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ήρθε η αντίδραση του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι στιγματίστηκε από την μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Τζόουνς και Ναν, που οδήγησε στην αποβολή και των δύο παικτών.

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Το “τριφύλλι” κατέβασε τη διαφορά ακόμη και σε μονοψήφιο αριθμό (67-59) με τον Τολιόπουλο, προτού ο Φουρνιέ διαμορφώσει το 69-59 στο τέλος της περιόδου.

Η τελευταία περίοδος άρχισε με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τη διψήφια διαφορά που είχε σκορ, παίρνοντας πόντους από τους Γουόρντ, Φουρνιέ, Πίτερς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 76-64, 5:45 πριν το τέλος του παιχνιδιού, όμως αστόχησαν σε πολλές βολές στο διάστημα αυτό και φαινόταν ότι το παιχνίδι είχε πολλά πράγματα να δώσει ακόμη στο κοινό. Με δύο τρίποντα του Όσμαν κι ένα δίποντο του Σορτς, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και μείωσε σε 78-72, 4:40 πριν τη λήξη. Εκεί, ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ και ο Ολυμπιακός έκανε σερί 5-0 στα δύο λεπτά που ακολούθησαν. Ένα τρίποντο του Τζόσεφ κι ένα δίποντο του Βεζένκοφ έφεραν το 83-72, 2:37 πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

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