Αλί Χαμενεΐ: Στις 4 Ιουλίου αρχίζει η κηδεία του στην Τεχεράνη – Στις 9 Ιουλίου η ταφή του στη Μασχάντ

Στις 4 Ιουλίου θα αρχίσει στην Τεχεράνη η κηδεία για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.

Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

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