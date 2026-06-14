Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία λύγισε την Αϊτή και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης

Η Σκωτία χάρις σε τέρμα του ΜακΓκιν στο 28ο λεπτό νίκησε την Αϊτή με 1-0 και έγινε το αφεντικό του γκρουπ C μετά και την ισοπαλία νωρίτερα ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αϊτή να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς όμως να καταφέρει να βρει την τελική πάσα που θα της έδινε τους διαδρόμους για την εστία του Γκαν. Στον αντίποδα η Σκωτία στο πρώτο ημίχρονο είχε την ουσία. Στο 15ο λεπτό ο Ντόακ έστρωσε για τον ΜακΤόμινεϊ αλλά το πλασέ του τελευταίου σταμάτησε στο δοκάρι. Με την συμπλήρωση όμως μισής ώρας αγώνα οι Σκωτσέζοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα όταν ο Ντόακ έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά ο Πλατσίντε αρχικά αρνήθηκε το τέρμα στον Άνταμς αλλά στην επαναφορά η μπάλα έφτασε στα πόδια του ΜακΓκιν που και με την βοήθεια του Μπελεγκάρντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους η Αϊτή προσπάθησε να απαντήσει αλλά η πολυπρόσωπη άμυνα της Σκωτίας αποσόβησε τους κινδύνους εν τη γενέσει τους και διατήρησε μέχρι την ανάπαυλα το προβάδισμα που της χάρισε ο ΜακΓκίν στο 30ο λεπτό.ΓΚΟΛ: 28′ ΜακΓκίν

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινέ): Πλατσίντε, Άρκους, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριάνς, Ντίντσον, Ζαν Ζακ, Μπελεγκάρντ, Προβιντάνς, Πιερό, Ιζιντόρ.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι, Χάνλεϊ, Χέντρι, Ρόμπερτσον, Ντόακ, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν, Άνταμς, Σάνκλαντ.