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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο - Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα οδηγό μηχανής
ΕΚΑΒ
clock 20:16 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νεκρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ο μοτοσικλετιστής που αργά το απόγευμα του Σαββάτου (13.06), ενεπλάκη σε τροχαίο στον δρόμο Ηράκλειο - Βιάννο, μετά τον κόμβο των Πεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 50 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή, πέφτοντας πάνω στην μηχανή και τον άτυχο αναβάτη της.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και παρέλαβε τον τραυματία, με τον ίδιο ωστόσο να αφήνει την τελευταία του πνοή. Στο σημείο του τροχαίου βρίσκεται η αστυνομία που ερευνά τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα.

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