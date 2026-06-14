Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με ισοπαλία για τη Βραζιλία, 1-1 με το Μαρόκο

Στο μάλλον... βολικό 1-1 έμειναν η Βραζιλία και το Μαρόκο στην πρεμιέρα τους στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, που διεξήχθη στο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ. Οι Μαροκινοί κυριάρχησαν στο πρώτο 30λεπτο, είχαν σημαντικές ευκαιρίες και πήραν το προβάδισμα στο 21’ με ένα «σκαφτό» πλασέ του Σαϊμπάρι, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα στο χώρο απ’ τον Μπραχίμ Ντίαζ.

Η «σελεσάο», ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να φέρει το ματς στα ίσα στο 32’ σε μία φάση που «μίλησε» η κλάση του Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος με απίθανη εκτέλεση έστειλε την μπάλα με δύναμη (και ταχύτητα 101 χλμ/ώρα) ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπονού, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 38’ Κασεμίρο, 43’ Ιμπάνιες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ιμπάνιες (46’ Ντανίλο), Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο (46’ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80’ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (61’ Κούνια), Βινίσιους Ζούνιορ, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο (61’ Λουίς Ενρίκε).

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπονού, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζραουί (80’ Σαλάχ-Εντίν), Μπουαντί, Ουναΐ (65’ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κχανούς (80’ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (65’ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (89' Ραχίμι).

*Θεατές: 80.663