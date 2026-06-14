Συναγερμός στο Ισραήλ- ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο

Πανικός έχει σημάνει στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν στο ισραηλινό Channel 12 έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ δεν θέλουν να μπει τέλος στην αιματοχυσία, υποστηρίζοντας ότι ο τωρινός φόρος αίματος θα προφυλάξει τους Ισραηλινούς στο μέλλον. Έτσι, ζητούν να συνεχιστεί ο πόλεμος, αναφέροντας ότι έχουν το πάνω χέρι.



Εντούτοις, Ισραηλινοί πολίτες εκφράζουν επιφυλάξεις, καθώς το Ισραήλ ζητάει συνέχιση του πολέμου που υποστηρίζει ότι κερδίζει, χωρίς να διευκρινίζει αν θα επωμιστεί το κόστος των εχθροπραξιών ή οι σύμμαχοί του.

Συγκεκριμένα, οι IDF κατάφεραν να κερδίσουν σχεδόν αλώβητοι τους πρόσφατους πολέμους με το Ιράν, επειδή είχαν σημαντική υποστήριξη από τον αμερικανικό στρατό (όπλα και στρατιωτικές δυνάμεις), όπως και από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και μέλη του ΝΑΤΟ (π.χ. η Τουρκία που ενεργοποίησε τα ραντάρ της, τα οποία κατέγραφαν όλες τις ιρανικές κινήσεις).

Σε περίπτωση που συνεχιστεί όμως ο πόλεμος, δεν είναι βέβαιο αν θα έχουν την ίδια υποστήριξη ή θα πρέπει να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο νίκης μεν, αλλά με απώλειες, που με τη σειρά τους θα προκαλούσαν τριγμούς στο ισραηλινό κράτος που βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου από το 2023.

Με τη σειρά τους, Ισραηλινοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι οι πιέσεις που ασκεί το Ισραήλ για συνέχιση του πολέμου, πηγάζουν από ψηφοθηρικούς λόγους, καθώς τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν εκλογές και τα κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό τα τελευταία χρόνια αύξησαν τα ποσοστά τους λόγω του πολέμου και όχι των πολιτικών που εφάρμοσαν.

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