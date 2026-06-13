Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί την Κυριακή

Νέα παρέμβαση για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο», δηλαδή την Κυριακή.

Από την Πέμπτη, όταν είχε δηλώσει ότι η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ζήτημα ημερών, το χρονοδιάγραμμα μεταβαλλόταν, καθώς η ιρανική πλευρά άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρής καθυστέρησης. Μάλιστα, η Τεχεράνη είχε θέσει και το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής υπογραφής, με την επίσημη επικύρωση να ακολουθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 που είχε συνάψει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία JCPOA άνοιγε τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Αντιθέτως, όπως ανέφερε, η νέα συμφωνία αποτελεί «ένα τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί πλέον να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, «τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά σε όλους», ενώ υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει μεταφορά χρημάτων προς το Ιράν.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «την απόλυτη εναλλακτική» σε περίπτωση που η διαδικασία δεν εξελιχθεί ομαλά, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία του για στενότερη συνεργασία με το Ιράν και συνολικά με τη Μέση Ανατολή.

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