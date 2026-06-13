Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent – Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά καυσίμων

Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά.

Το πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται πλέον σταθερά κάτω από το όριο των 90 δολαρίων ανά βαρέλι. Με το κλείσιμο των αγορών αργά το βράδυ της Παρασκευή (13/6), η τιμή του διαμορφώθηκε στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση άνω του 3%. Σε μηνιαία βάση, οι απώλειες προσεγγίζουν το 18%, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI), η τιμή του οποίου έκλεισε στα 84,8 δολάρια ανά βαρέλι, ακολουθώντας την καθοδική τάση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ειδικότερα από την Τρίτη και μετά. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η πτωτική τάση που καταγράφηκε τόσο σε εβδομαδιαία βάση όσο και κατά το τελευταίο 24ωρο αναμένεται να περάσει σταδιακά στις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφωνόταν στα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρισκόταν στα 1,74 ευρώ το λίτρο. Ήδη, σε αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η αμόλυβδη πωλείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στο ότι οι τιμές των καυσίμων θα κινηθούν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης και της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Πηγή: ΕΡΤ

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