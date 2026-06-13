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ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ - Ιράν: Προς ηλεκτρονικές υπογραφές για τη συμφωνία την Κυριακή
Ιράν - ΗΠΑ
clock 18:36 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ψηφιακά τη συμφωνία αύριο Κυριακή (14/6), επιμένει το Πακιστάν, μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η υπογραφή δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, αλλά τις επόμενες ημέρες.

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν προσθέτει ότι, οι αξιωματούχοι των μεσολαβητικών χωρών χαιρέτισαν το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και επαναλαμβάνει ότι η τελετή ηλεκτρονικής υπογραφής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Πακιστάν

«Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης / Υπουργός Εξωτερικών, Γερουσιαστής Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ@MIshaqDar50 είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν@faisalbinfarhan. Χαιρέτισαν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο τελικό τους στάδιο, με την τελετή ψηφιακής υπογραφής να έχει προγραμματιστεί για αύριο, και εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε τις συνεπείς και αδιάλειπτες προσπάθειες του Πακιστάν για την υποστήριξη της διαμεσολάβησης και του διαλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Και οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την επικείμενη συνάντηση των Περιφερειακών Τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών (R-4), η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο αργότερα αυτόν τον μήνα».

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