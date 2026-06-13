Τρεις νεκρές αρκούδες σε ένα 24ωρο σε Φλώρινα και Κοζάνη – Δύο από πυροβολισμούς και μία από φόλα

Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο εντοπίστηκαν συνολικά τρεις αρκούδες νεκρές. Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμών, ενώ η άλλη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το πρώτο περιστατικό έγινε στη Φλώρινα και αφορά μία ενήλικη αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή, όπου εκεί δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Τραυματισμένη κατάφερε να διανύσει μόνο λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Εκεί την βρήκε η Τροχαία. Αρχικά είχε τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα ξεψύχησε.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στην Φλώρινα. Πρόκειται για μία νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή και πιθανόν ο θάνατός της να προήλθε από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλα)

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